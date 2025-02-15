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KTV女員工遭怪手司機扒光囚禁！他生殖器「站不起來」性侵失敗

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲怪手司機將在KTV上班的女子拖回家囚禁，因為無法勃起性侵未得逞。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

新北市一名陳姓怪手司機認識了在KTV上班的女子小薰（化名），因為覬覦對方的美色，將人強制帶到家中，並且囚禁約12小時，期間還意圖性侵，但因為無法勃起而未能得逞。新北地院審理後，依照強制性交未遂罪，判陳男1年10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，陳男與小薰原先是朋友關係，2022年1月某天晚間，陳男到小薰工作的KTV唱歌，喝醉後表明要送小薰回家，2人於是搭乘同一輛計程車離場。

怎料陳男上車以後，只報了自己的住家地址，並且等到車輛行駛至目的地，便將小薰強行拉下車、拖進住處裡面。陳男進門後露出真面目，搶走小薰的手機，接著又脫去小薰的全身衣物、開始動手毆打對方，並將人囚禁在住處當中。

▲桃園市沈姓房仲去年1月間邀約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲怪手司機將在KTV上班的女子拖回家囚禁，因為無法勃起性侵未得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

小薰遭受痛毆，全身多處受傷，陳男非但沒有收手，反而是變本加厲，威脅「妳以為我不敢強X妳」，接著便想強行動手逞慾，還咬傷了小薰的私密處。不過，因為小薰不斷反抗，加上陳男無法勃起，最終並沒有得逞。

直到隔天早上，小薰佯稱身體不適，如果沒有到醫院檢查，恐怕有生命危險，最終才得以脫困。小薰也趁著身體檢查的機會，拜託護理師幫忙報警，全案才曝光。

對此，陳男則辯稱，確實有跟小薰一起回家，但並沒有想動手性侵對方的意圖，反咬小薰喝醉後對他發脾氣，把他打得全身是傷，甚至將家中的物品打爛。且小薰本來就有裸睡的習慣，他並沒有動手脫衣或性侵。

不過，按照醫院採檢的生物跡證，小薰的貼身衣物、私密處等多個部位都有驗出男性DNA，型別與陳男相符，且小薰全身上下多處受傷，法官審酌相關證據後，不採信陳男的說法，最終依照強制性交未遂罪，判處陳男1年10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

 
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