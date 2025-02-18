獨／夜市好聲音爆紅！正妹鐵肺飆唱《真情人》　意外揭驚人歷史　

記者吳奕靖／高雄報導

近日有網友分享，一名小露香肩的正妹在在基隆愛四路夜市的行動KTV攤位，飆唱中文歌曲，超強鐵肺及細膩技巧，吸引15.1萬網友朝聖，稱讚「耳朵好像懷孕」、「神似Coco歌聲也相似」意外引發懷念Coco的共鳴，還有網友神出影片中女子的臉書（劉苡柔Pinky)，並湧入她的粉專留言「看到分享一秒變粉絲，馬上來追蹤」，《ETtoday新聞雲》記者也找到她本人。

▲一名女子在基隆夜市唱歌，意外爆紅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

路人聽她唱歌聽到痴迷流連忘返，直接駐足在攤位前，網友更是大飽耳福，讚許「飆高音輕輕鬆鬆」、「耳朵直接懷孕」、「這一定是歌手吧」、「高音游刃有餘，太強大」、「我就說高手在人間吧，現在我更確定了」、「根本是coco ….好想念Coco」等等大量留言。

▲《ETtoday新聞雲》記者找到本人，她是劉苡柔，曾經出過唱片。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲劉苡柔跟攤商老闆合拍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

分享影片的網友是經營歌唱系統的攤商老闆，由於他的攤位時常有民間高手光顧嗨唱，已經有不少素人透過他的影片獲得網友支持，而這次老闆分享的鐵肺女子，原來是行銷公司負責人，叫做劉苡柔，不過翻開她的過往歷史，才知道她曾經做過音樂創作人，以粉紅郡主闖蕩江湖。2017年發行過唱片《讓大叔飛一下》，在南台灣小有知名度，曾在各大酒吧駐唱，最近也剛發行單曲 《對你說》意外曝光引發網友好奇。

劉苡柔知道自己唱歌影片被po，意外又引發話題，表示自己很驚訝也很開心，「自己的日常生活還能爆紅，是一個很大的恩惠，謝謝大家」，當初只是要購買設備在測試設備，沒想到一唱竟然又讓自己爆紅一次，她笑著說，以後要常去了。