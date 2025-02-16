未獲代課教師聘任　男打4通電話嗆「炸掉學校」！被逮3萬交保

▲新北市萬里國中。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市立萬里國民中學近日舉辦113學年度第二學期公民科代課教師甄選，一名40歲的李姓男子因未獲聘任，於13日打電話給校長，揚言要炸掉學校。警方接獲報案後，於14日逮捕李男，並依恐嚇罪嫌將其移送法辦。據了解，李男落網後表示，他只是想宣洩未獲聘的不滿情緒，並無實際行動意圖。檢察官複訊後，於15日凌晨諭令李男以3萬元交保。

萬里國中自2月2日起至11日止，分7梯次在學校圖書館辦理代課教師甄選。13日馮姓女校長接到數通恐嚇電話，對方揚言要炸掉學校，令校長感到驚恐，隨即向新北市金山警分局報案。警方立即成立專案小組展開調查，並於14日循線在台北市西門町李男的租屋處將其逮捕。

據悉，李男在電話中詢問校長，為何校方未按簡章規定於甄試當天下午4點公布錄取結果。校長告知他未獲錄取後，李男掛斷電話，幾分鐘後又再次致電，揚言要炸掉學校，前後共打了4通電話。李男在應聘時填寫的報名表上留有住址，警方據此順利找到他的租屋處。

李男坦承曾打電話恐嚇校長，但強調只是為了宣洩不滿，並無實際行動意圖。警方訊問後，仍依恐嚇罪嫌將其移送法辦。檢察官複訊後，於15日凌晨諭令李男以3萬元交保。