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男店員偷拍女客裙底！法官勸世文無效　他再度犯案被起訴

▲▼裙子,短裙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲法官勸世文難擋惡念，男店員再犯偷拍被起訴。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

許姓男子在一家即期良品商店工作，2024年4月間，他利用手機偷拍店內女顧客的裙底。法官認為他有悔意，依妨害性隱私罪判處有期徒刑2個月，並可易科罰金。法官還在判決書中寫下勸世文，希望他能反省自己的行為。然而5個月後，雇主查看店內監視器時，發現許男再次用手機偷拍另1名女子的裙底，隨即報警。檢方日前將許男依涉犯妨害性隱私罪起訴。

判決書指出，20多歲的許姓男子在即期良品商店擔任店員。2024年4月3日晚間6時10分許，他在店內見女顧客在貨架旁選購商品，便拿出手機接近女子，開啟拍照功能後，將手機放在其裙子下方進行拍攝。但因拍攝角度受限，未能成功。過程中，許男不慎碰觸到女顧客的鞋子，女子驚覺被偷拍，隨即報警。警方到場後調閱監視器影像，當場逮捕許男並查扣手機。

法官依無故攝錄他人性影像未遂罪，判處許男有期徒刑2個月，並考量其表示悔悟，可易科罰金。法官指出，刑法中的「性影像」是指拍攝性器或客觀上，足以引起性慾或羞恥的身體隱私部位。即使被拍攝的身體部位以貼身衣物遮蔽，若該衣物材質足以使該部位輪廓、形狀顯現於外，仍構成「身體隱私部位」，不以該身體部位完全裸露為必要。

法官還在判決書中寫下勸世文，希望許男能以悔悟的態度反省自己的行為，避免再次犯案。法官提醒他，不要因為他人的外貌而心生邪念，更不要在暗處進行偷拍行為。法官也警告許男，避免日後故態復萌，不要心存僥倖，並提醒他自我反省，思考自己為何會淪落至此，並改進自己的不良習性。

起訴書指出，2024年9月，雇主在檢查店內監視器時，再次發現許男拿手機偷拍另一名女顧客的畫面，隨即擷取偷拍畫面並報警。檢警調查後，確認許男的偷拍行為證據確鑿，日前再將他依涉犯妨害性隱私罪起訴。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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