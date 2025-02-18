山溝清淤泥「挖到一根人骨」！工人急報案　警到場挖出整具骸骨

▲基隆山溝清淤泥挖出人骨。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市仁愛區南榮路463巷後方山坡地15日發生一起事件！有工人在挖除山溝淤泥時，挖出一根骨頭，嚇得趕緊報警處理。警方獲報到場，挖出整具骸骨。初步調查，死者身分為82歲的許姓老翁，7年前就被家屬通報失蹤，遺體經相驗過後，排除他殺可能。

警方15日下午3時20分接獲68歲王姓清潔工人報案，他受里長、仁愛區公所委託清理該處水溝淤泥，挖到一半時發現一根骨頭。偵查隊、鑑識人員到場採證，挖出疑似人頭蓋骨、大腿、小腿骨，及衣服、褲子等物，遂報請檢察官相驗。

警方17日上午8時30分繼續挖掘，尋找是否有其他人骨及相關證據，判定人骨大致已尋獲，並在褲子口袋內發現許姓老翁的身分證。警方查出，該名許姓老翁2018年2月2日便被妹妹報案失蹤，並稱最後一次見到許姓老翁是在2017年10月28日中午於基隆市仁愛區忠一路天橋上。

警方目前已完成家屬及發現人筆錄及司法相驗卷宗，報請基隆地檢署於18日上午10時於殯葬館司法相驗，由唐道發檢察官、法醫及鑑識科、偵查隊、南榮所到場，偵查隊隊長現場督辦。經法醫現場勘查，人骨大結構完整，無遭外力重擊情形，排除他殺可能，為進一步確認人骨身分，採集許翁兒子的DNA進行比對。