高雄女插隊被糾正！她撂人揮「巨大鐵鍬」嗆聲　超扯畫面曝

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名張姓女子（26歲）18日下午2時許在某超商排隊結帳時，突然被一名蕭姓女子（49歲）插隊，張女提醒對方要排隊，不料卻惹怒蕭女，兩人一路從店內吵到店外，蕭女竟找來同行的友人林男（46歲）助陣，林男拿了拿鐵鍬作勢要打人，衝突一觸即發，所幸最後沒有動手。警方獲報後趕到，蕭女、林男已經離開，警方表示，將依違反社維法對林男開罰。

▲林姓男子（左）拿著鐵鍬作勢打人。（圖／翻攝社會事新聞影音）

三民二分局民族派出所是在18日下午2時許接獲通報，三民區建德路上有民眾糾紛案，員警獲報後立即趕抵現場查處。

▲張姓女子（右）不滿被插隊發生口角，報警協助。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經了解，張女因不滿排隊結帳時，遭到蕭女插隊，上前糾正蕭女，兩人發生言語衝突，但蕭女離開超商櫃台後，夥同林男於超商門口與張女理論不讓其離去，期間林男手持鐵鍬不斷叫囂，並大聲辱罵三字經後便與蕭女一同離去。

警方到場後現場無人受傷，亦無物品遭到毀損，張女雖暫時不對蕭女及林男等二人提出妨害名譽及恐嚇告訴，但林男無正當理由攜帶具殺傷力之器械，涉嫌違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，警方訊後函請高雄地方法院簡易庭裁處。

警方表示，張姓報案人於現場時向員警表達欲提出告訴，但至民族派出所後又表示希望先行抄登備查，等回家後再決定是否提出告訴，張女後續若對蕭女及林男提出告訴，警方將依法受理偵辦。