高雄2／21大停水55hrs！150處臨時加水站一次看　影響48.7萬戶

▲高雄2/21有48.7萬戶面臨停水55小時 。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄大停水！台水公司21日辦理「竹寮2200mm錐形閥更換工程」，導致部分地區將停水施工，影響15區共48.7萬戶用水。停水期間，市府持續加強相關配套措施，包含民生用水已規劃加水站150處，並整合民政系統加速宣導以及水車調度量能，提醒民眾提前儲水，將影響降至最低。

高雄竹寮站前單噴孔錐形閥為高雄原水管線重要閥門，功能為調節各淨水場原水量，現因操作異常需辦理更換工程，以利高雄原水調度操作維持穩定供水。

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原先多達48.7萬戶將大停水55小時，為將工程停水對民眾生活的影響降至最低，市府與經濟部積極與台水公司協調，經過工程可行性與水源調度評估後，大幅縮減部分區域的停水時間與範圍。

▲高雄2/21將大範圍大停水，設置150處臨時加水站。（圖／記者許宥孺翻攝）

經發局表示，經協調，停水範圍及時間調整，大寮區原停水55小時，經檢討後「降壓縮小停水範圍」；鳳山區7里（包含文德里、文衡里、文山里、文英里、忠誠里、鎮北里、武松里）原訂停水55小時，較原訂時間提前42小時復水，預計停水13小時；楠梓區全區原訂停水 55小時，較原訂時間提前3小時復水，預計停水52小時。

經發局補充，停水期間相關配套措施持續加強中，包含民生用水已規劃加水站150處，將持續整合相關資源，整合民政系統加速宣導以及水車調度量能，並持續提醒民眾提前儲水，將影響降至最低。

工業用水部分，已通知受影響園區業者進行儲水作業，並規劃澄清湖淨水場、北嶺加壓站供廠商水車載水。園區服務中心也正進行儲水作業可供廠商使用。

▼高雄2/21大停水，台水公司規劃150處加水站。（圖／記者賴文萱翻攝，點圖可放大）