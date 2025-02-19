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下波更濕冷！　最低溫時間曝

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周末濕冷變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周六至下周一強冷空氣緩慢南下，比這波濕冷，影響時間也較久，部分平地將降至10度以下，周日入夜至下周一晨氣溫降至最低。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天起大陸冷氣團漸減弱，氣溫小幅回升，大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲；周四氣溫續回升，略回暖，各地晴時多雲易有霧，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。

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吳德榮指出，周五鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，冷空氣南下，氣溫漸降；周六至下周一強冷空氣緩慢南下，比這波濕冷，影響時間也較久，部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下；周日入夜至下周一晨氣溫降至最低，屆時能否觸及強烈大陸冷氣團的標準（10度<台北測站≦12度），則還不一定，應繼續觀察。

吳德榮說，最新各國（歐、美、日、加）模式模擬皆顯示，下周二起至下周四在暖氣團範圍內，各地為溫暖如春、易起霧，沒有明顯冷空氣，故不至於冷到2月底；最新歐洲、美國（GFS）模式模擬顯示，下周五有道鋒面快速掠過，同樣冷空氣不明顯，鋒面結構則差異甚大，但既為第10天的模擬，模式會再調整，應持續觀察最新資料。

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