下波冷氣團凍4天　周五全台降溫「最冷剩10度」

▲周五又有冷氣團南下，預計影響到下周一。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(19日)冷氣團減弱，氣溫回暖，不過北海岸、東半部和恆春半島有雨，周四氣溫持續回升，周五則有鋒面通過，加上冷氣團南襲，雨區擴大北部、東半部、中部山區，這波冷氣團預計影響至下周一，下周一清晨最冷，局部低溫下探10到11度。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，冷氣團減弱，明天和後天回暖，溫度升高，明天環境偏東風，迎風面地區基隆北海岸、東半部、恆春半島局部短暫雨；後天周四偏東南風，溫度回升更明顯，高溫可到20度以上，因水氣偏多，東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北和其他山區有零星短暫雨。

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不過後續又要變天了，黃恩鴻指出，周五鋒面很快通過，另一個大陸冷氣團南下，雨區比較廣，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地方多雲到晴。

▲▼降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻表示，受冷氣團持續影響，周六到下周一溫度逐漸下降，最冷時間點為下周一清晨，中部以北、宜蘭低溫約12到13度，南部、花東約14到15度，局部低溫會更低，可能下探10到11度；降雨區為桃園以北、東半部局部短暫雨，北部和中部山區則有零星短暫雨；下周二冷氣團減弱，氣溫回升，雨區為桃園以北和東部有局部短暫雨。

此外，因明後兩天回暖，明天晚間至周四清晨彰化至高雄地區，以及周四晚間至周五清晨苗栗以北、嘉義以南地區易有局部低雲或霧影響能見度。