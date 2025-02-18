今入夜低溫探9度　周四又有冷氣團「北東轉陰雨」

▲大陸冷氣團南下，今入夜到明晨局部低溫下探9度。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(18日)仍受冷氣團影響，且有水氣通過，大台北山區和宜蘭有雨，今入夜後明晨還有一波低溫，局部低溫下探9度，明天冷氣團減弱，周四入夜後又要變天，新一波鋒面和冷氣團接力，北東轉陰雨，屆時又有一波降溫，局部低溫下探11度。

天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天受大陸冷氣團及華南中層水氣通過影響，各地平地清晨最低溫落於9度到15度，北部及東部為陰天，中南部為多雲局部晴天氣，降雨主要集中在迎風面的大台北山區及宜蘭地區，且雨勢不大。

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林孝儒表示，今天白天預測北部及東部氣溫回升較有限，高溫約16到19度，中南部高溫約20到23度，而夜晚至明日清晨前各地低溫仍與今晨較為類似約9到15度，北部及東部持續偏冷，而中南部日夜溫差大，早晚也有寒意。

▲天氣趨勢。（圖／天氣風險公司臉書）

周三白天起至周四大陸冷氣團將持續減弱，林孝儒指出，基本上各地氣溫會再回升，不過由於環境轉偏東風，迎風東部雲量較多並仍時有地形短暫雨影響機會，整體氣溫回升幅度較少，約19到21度，而西部天氣相對較為穩定，可維持晴或多雲天氣，降雨機率低，普遍高溫都有機會回升至20到26度左右，但各地早晚仍偏冷，局部低溫約13到15度。

周四入夜後天氣將再次變化，林孝儒說明，隨一波鋒面通過後接續新一波大陸冷氣團南下，迎風北部及東部將持續為陰天並有短暫陣雨，中南部則可維持多雲或晴的天氣，僅山區偶有短暫雨機會。

林孝儒指出，氣溫方面，周四入夜後北部及東北部整日偏冷，氣溫約12到17度；中南部白天回暖至19到22度，但夜晚受輻射冷卻影響，低溫降至11到15度，日夜溫差較大。