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鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

（圖／氣象署）

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

下波冷氣團更強！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的9.6度。氣象署預報員張承傳表示，今日東北部、東部有局部較大雨勢發生機率；周五鋒面通過，加上冷氣團南下，北部、東半部有局部短暫雨。

氣象署今晨持續發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，恆春半島及澎湖易有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，桃園至彰化沿海空曠地區及蘭嶼、綠島亦有較強陣風。

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張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨仍受大陸冷氣團影響，台南以北及宜蘭低溫13、14度，其他地區15、16度，白天開始冷氣團減弱，各地氣溫稍回升，桃園以北及宜蘭、花蓮高溫17至19度，其他地區約22至24度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

張承傳說，今基隆北海岸、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，尤其東北部及東部有局部較大雨勢發生機率，大台北地區也有零星降雨。

張承傳表示，周四氣溫更回升，各地高溫20-24度，東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北、其他山區有零星短暫雨。

張承傳提醒，周五鋒面通過加上另一冷氣團南下，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨；冷氣團影響到下周一，桃園以北及東半部有局部短暫雨，預估下周一清晨最低溫，比這波低一點，中部以北、東北部低溫11-13度，其他地區14、15度；下周二冷氣團減弱，氣溫回升。

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