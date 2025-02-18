明晨溫度再探底　周五鋒面冷氣團夾殺「凍雨區擴大」

▲冷氣團將持續影響到明天清晨，周五將再有一波冷空氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團今(18日)持續盤據，預計影響到明天清晨，明晨低溫會更冷，局部低溫下探9度到12度，明天白天回暖，周四是最暖和的一天，不過周五將有鋒面來襲，加上冷氣團接力，雨區擴大北東和中南部山區，低溫再探低。另今天和周四、周五則有望追雪。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天持續影響的大陸冷氣團預計明天白天減弱，之後周五將有另一道鋒面通過，後續冷氣團南下，影響到下周一。

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未來降雨趨勢上，伍婉華說明，整體來說，降雨區域為北部、東半部地區，中部山區、南部山區、馬祖也有零星短暫降雨機會，隨著天氣變化、水氣多寡，降雨區也不同。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華進一步分析，今天基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部較大雨勢，明天冷氣團減弱，宜蘭、花蓮仍有局部大雨，周四水氣變少，但很快周五另一道鋒面通過，之後冷氣團南下，北部、東半部降雨機會升高，降雨會更明顯一些，下周一冷氣團影響，不只北部、東半部，中部山區、馬祖等也會有零星短暫降雨。

溫度方面，伍婉華指出，大陸冷氣團預計影響到明天清晨，明晨低溫與今天相比會更冷一些，馬祖約9度，金門11度，中部以北、東北部12度到13度，其他地區14度到16度。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

明天白天冷氣團減弱，溫度回升，伍婉華表示，周四各地白天溫度會再暖一點，將是未來一周是最暖的一天，西半部高溫約24度，東部21到22度；周五鋒面南下，之後帶來一波一波冷空氣，影響周五、周六，下周一再有冷空氣持續南下補充，各地溫度逐漸下降，下波大陸冷氣團最冷時間點落在下周一清晨，低溫會再低1度。

此外，伍婉華表示，高山在溫度和水氣配合下，今天中部以北3500公尺上高山有飄雪機會，周四和周五中部以北3000公尺以上高山可能有零星飄雪。