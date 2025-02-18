下波「更濕更強冷氣團」　急凍3天恐跌破10℃

▲下波更濕冷。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，最新歐洲模式模擬顯示，周六至下周一強冷空氣緩慢南下，比這波濕冷，影響時間也較久，部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今天清晨雷達回波合成圖顯示，迎風面降水回波逐漸增多，北海岸、大台北東側及東北部有局部短暫雨，本島各縣市平地最低氣溫為苗栗三灣鄉9.8度，各地區平地的最低氣溫約在12至14度。

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吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周三晨台灣東側水氣逐漸增多，北海岸、大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲；仍受大陸冷氣團影響，北台偏冷、中南早晚冷，今晚、周三晨部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下，台北測站也有觸及14度（冷氣團標準）的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮說，周三白天起至周四冷氣團漸減弱，氣溫逐日回升，周三大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲；周四各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；周五另一鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，冷空氣南下，氣溫漸降。

吳德榮提醒，周六至下周一強冷空氣緩慢南下，比這波濕冷，影響時間也較久，部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下，周日入夜至下周一晨氣溫降至最低，屆時能否觸及「強烈大陸冷氣團」的標準（10度<台北測站≦12度）？則還不一定，需持續觀察。

吳德榮表示，最新各國（歐、美、日、加）模式模擬皆顯示，不至於冷到2月底；下周二起至下周四暖氣團增強，氣溫回升，各地大幅回暖，又是暖熱如春、易起霧的天氣。