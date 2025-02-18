　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

（圖／氣象署）

▲今日迎風面地區水氣增多。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今雨區擴大，10級強風要來了！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的9.8度。氣象署預報員曾昭誠表示，今日基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢機率。

氣象署今晨發布「陸上強風特報」，東北風增強，今下午起桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖將有9至10級強陣風，新北、嘉義、台南沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今晨至下午間台南以北沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天迎風面地區水氣增多，大台北、東半部降雨和周一相比明顯很多，其中基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢發生機率；今天冷氣團持續影響到周三清晨，北部、宜蘭低溫14度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

曾昭誠表示，周三白天起回溫，迎風面地區水氣稍減少；周四東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部、中部山區也可能零星飄雨，是本周最暖的一天，各地高溫可回到20度以上。

曾昭誠提醒，周五另一冷氣團南下，影響到下周一，桃園以北、東半部有降雨機率；冷空氣強度比這波稍強，預估北部、宜蘭低溫12-14度，其他地區13-16度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
1招秒看血便「是痔瘡or大腸癌」！醫警告：通常已是2、3期
去年12月總薪資平均近6.5萬刷新高　金飯碗最威
獨／《雅量》作家之子爆婚變！妻控施暴+吸毒　他展開反擊
新光三越送搶修施工計畫書　都發局一看「5項沒寫」直接退件

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今「雨水」5禁忌　3生肖遇水則發

李珠珢「戴眼鏡」化身小祕書　萬人朝聖瘋喊無瑕疵

回憶－1！天母37年老店「加來川湘菜館」驚傳3／2熄燈

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

疲憊女捷運坐博愛座補眠　竟遭阿嬤「用2腳踹醒」逼讓位　

小小漁夫大驚奇　魚鱗變IQ凍及潮牌服

女租屋處隔音差！鄰居半夜狂傳「幸福呻吟」　網友教1招

HBL門票成「5281元大禮包」！北一女家長會：是募款　教育局說話了

威力彩今晚飆14億！命理師點名「西元生年4尾數」有機會中獎

日本「死後離婚」正夯！台灣媳婦哭問：我也可以嗎？

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

柯爸病逝！柯文哲羈押中　「弟弟代捧牌位」前往私人會館

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

今「雨水」5禁忌　3生肖遇水則發

李珠珢「戴眼鏡」化身小祕書　萬人朝聖瘋喊無瑕疵

回憶－1！天母37年老店「加來川湘菜館」驚傳3／2熄燈

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

疲憊女捷運坐博愛座補眠　竟遭阿嬤「用2腳踹醒」逼讓位　

小小漁夫大驚奇　魚鱗變IQ凍及潮牌服

女租屋處隔音差！鄰居半夜狂傳「幸福呻吟」　網友教1招

HBL門票成「5281元大禮包」！北一女家長會：是募款　教育局說話了

威力彩今晚飆14億！命理師點名「西元生年4尾數」有機會中獎

日本「死後離婚」正夯！台灣媳婦哭問：我也可以嗎？

今「雨水」5禁忌　3生肖遇水則發

李珠珢「戴眼鏡」化身小祕書　萬人朝聖瘋喊無瑕疵

回憶－1！天母37年老店「加來川湘菜館」驚傳3／2熄燈

達美航空班機事故！　大雪中降落翻覆「機腹朝天」

交易被湖人撤回！威廉斯仍未回歸黃蜂　未來去向成疑

187萬人請領勞保老年年金　超過46％月領逾2萬元

人工智慧的友誼　AI聊天機器人能否填補人類孤獨？

教宗呼吸道感染出現「複雜臨床狀況」　須延長住院

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

共和黨參議員出書曝中國惡行：比許多美國人想像得更糟

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

生活熱門新聞

威力彩飆14億！命理師點名「西元生年4尾數」有機會中獎

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

她坐博愛座補眠　遭阿嬤腳踹逼讓位　

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

明天3地持續濕冷　下波冷氣團更強「周五起凍4天」

女租屋處隔音差！鄰居半夜狂傳「幸福呻吟」　網友教1招

台中百貨稽查　抓到1美食區瓦斯外洩

日本「死後離婚」正夯！台灣可行嗎？

小小漁夫大驚奇魚鱗變IQ凍及潮牌服

北一女家長會遭控高價賣HBL門票！教育局回應

台灣人最愛通訊軟體揭曉！輾壓臉書、IG

呂捷直播完沒關鏡頭！網多看半小時實境秀

更多熱門

相關新聞

明天3地持續濕冷　下波冷氣團更強「周五起凍4天」

明天3地持續濕冷　下波冷氣團更強「周五起凍4天」

明天(18日)冷氣團持續影響，水氣增多，北部和東部、中部山區有雨，北部低溫下探13度，明天中部以北3000公尺以上高山有降雪機會，預計周三白天起回暖，不過周五將有更強冷氣團來襲，北部低溫跌至11度，預估連冷4天。

雙冷氣團接力「今晚變天3地甩雨」　下波更冷探11度

雙冷氣團接力「今晚變天3地甩雨」　下波更冷探11度

恐還有寒流！　3波冷空氣接力

恐還有寒流！　3波冷空氣接力

下波挑戰強烈冷氣團　最低溫時間曝

下波挑戰強烈冷氣團　最低溫時間曝

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

「終於明白曹興誠為何反共」　作家：露骨照就算不是AI也明顯被設局

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

侯怡君遭疑太入戲深夜發聲！　認「情緒到頂端」還原對戲楚宣過程

威力彩飆14億！命理師點名「西元生年4尾數」有機會中獎

1招秒看血便「是痔瘡or大腸癌」！

快訊／群創53萬股民注意！　股東會紀念品「白米1公斤」

即／竹聯幫主治喪委員75人名單曝光

鋼琴女神「胸前鈕扣繃開」躺跑車解放事業線！

即／柯爸病逝！柯弟代捧牌位赴私人會館

新光三越氣爆11名「無名英雄」　盧秀燕明表揚

「全聯先生」神隱2年多回歸了

即／威力彩飆16.5億！今晚邁入連32槓

2NE1朴春示愛李敏鎬惹火粉絲！被要求「退出團體活動」

快訊／0050分割開獎！確定「1拆5」　每張4萬元有找

更多

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面