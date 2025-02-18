快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

▲今日迎風面地區水氣增多。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今雨區擴大，10級強風要來了！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的9.8度。氣象署預報員曾昭誠表示，今日基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢機率。

氣象署今晨發布「陸上強風特報」，東北風增強，今下午起桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖將有9至10級強陣風，新北、嘉義、台南沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今晨至下午間台南以北沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

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曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天迎風面地區水氣增多，大台北、東半部降雨和周一相比明顯很多，其中基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢發生機率；今天冷氣團持續影響到周三清晨，北部、宜蘭低溫14度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



曾昭誠表示，周三白天起回溫，迎風面地區水氣稍減少；周四東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部、中部山區也可能零星飄雨，是本周最暖的一天，各地高溫可回到20度以上。

曾昭誠提醒，周五另一冷氣團南下，影響到下周一，桃園以北、東半部有降雨機率；冷空氣強度比這波稍強，預估北部、宜蘭低溫12-14度，其他地區13-16度。