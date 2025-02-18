瞄準台北雙吳！黃國昌「掃除綠衛兵」　2／22萬華辦首場實體活動

▲黃國昌協助公民舉辦的「掃除綠衛兵」活動，將於2月22日進行實體行動。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

立院民進黨團總召柯建銘發起全台大罷免，劍指國民黨區域立委，國民黨也做出反制，出手罷免綠委；面對大罷免浪潮來襲，民眾黨主席黃國昌先前招募公民參與罷免綠委行動，並點名台北市綠委吳思瑤、吳沛憶，上週悄悄進行培訓營，預計在本週六（22日）下午展開實體行動。

黃國昌日前與網紅「館長」直播時，表態要招募自主公民參與罷免綠委行動，並點名對象為「台北雙吳」吳思瑤、吳沛憶。而黃國昌也於9日在臉書號召公民發起「掃除綠衛兵」行動，報名志工數超過800人，經審查名單後，黃國昌於上週四（14日）晚上進行首場「掃除綠衛兵培訓」，由黃本人親自向志工們傳承公民經驗。

而黃國昌號召公民自主發起的「掃除綠衛兵」，據了解，將於22日下午3時30分於台北市萬華區的艋舺公園廣州街側，舉辦首場「護民主反威權誓師大會」實體活動，黃國昌本人將會到場，部分民眾黨黨公職也有受邀參加，且由於地點選擇在萬華區，瞄準罷免吳沛憶意味濃厚，至於未來會不會移到吳思瑤的士林北投選區，尚待討論。

▼黃國昌招募公民「掃除綠衛兵」，2月13日晚上進行志工培訓營。（圖／翻攝自黃國昌IG）