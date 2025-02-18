大罷免賴清德「壓軸出場」？　府方人士揭總統態度：從未討論

▲總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨立院黨團總召柯建銘指稱，在高喊大罷免時代之前，有先跟總統賴清德溝通，且賴清德會是「壓軸出場」。對此，一位府方人士表示，賴清德的立場自始至終都是尊重公民團體自主行動，了解柯建銘第一線攻防的焦慮與辛苦，但從未放棄以憲政程序來解決相關紛爭，也從未有「出場」的討論。

一位府方人士指出，賴清德充分尊重柯建銘，且理解兩人在解決問題的方式各有職責與立場，賴清德跟柯建銘的溝通不只一次、每次也不只有3個人。他說，府院黨每周都會固定舉行例行性的會議，偶有臨時應變的專案會議，會中確實多次談到罷免議題跟社會氣氛，而在討論相關議題時，都是聚焦在以合法合憲前提下，窮盡一切救濟手段、力挽狂瀾，讓社會和諧安定。

府方人士強調，賴清德理解柯建銘站在第一線的使命感與焦慮，會中確實多次談及罷免，每次都讓柯建銘暢所欲言，尊重柯建銘有充分發言時間不被打擾。

對於外傳賴清德3月3日要召開記者會一事，該人士重申「總統並無相關規劃」。他強調，賴清德的立場非常清楚，就是希望以國家領導人高度，遵循憲政程序窮盡手段做救濟，也請行政院長卓榮泰建立行政、立法的溝通管道，理性溝通窒礙難行之處，這也是總統依憲法44條召集五院國政會商的核心初衷。

至於所謂的「五人小組會議」，府方人士說，沒有特定的五人小組，也跟罷免無關，柯建銘所提到前立法院長游錫堃等人的會議，據了解是2024年因應立法院正副院長選舉，基於尊重國會自主與黨團自主，由相關人員就各自所得資訊，和黨團進行交換意見，也是橫向聯繫的溝通。