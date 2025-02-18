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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠黨部召集17被鎖定罷免綠委開會　「雙管齊下」盼當最強後盾

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨發言人吳崢。（圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

全台各地「大罷免」行動如火如荼進行中，針對民團發起大罷免藍委，國民黨青年軍也「以罷制罷」，然而罷免綠委行動有多地被踢爆抄名冊、幽靈連署等狀況。民進黨秘書長林右昌今（18日）也召集被鎖定罷免綠委至黨中央開會，發言人吳崢表示，根據了解，還有更多綠委選區出現不實連署狀況。黨內已經與律師團隊討論，評估進一步法律行動。此外也要規劃相關攻防策略，成為立委們最堅強後盾。

中選會昨表示，截至17日下午5時，共收到55案罷免案送件，其中52案是立委罷免案，但部分是重行送案或罷免對象為同1人；此外，1案為直轄市或縣市長罷免案，2案為直轄市或縣市議員罷免案。大罷免潮來襲，藍委翁曉玲日前表示，修選罷法就是要防死人連署，警告打算大抄特抄的罷免團體，只要有連署假冒就會重懲，不要以身試法，挑戰法律界限。

然而，近日藍營罷免蘇巧慧、李坤城有抄名冊狀況外，日前罷免台南綠委林俊憲的第一階段提議連署書3千多份，8日已由中央選舉委員會送到南市選委會查核，近日傳出已查出有一些提議書連署人冒用他人身分，甚至有已故者參與的「死亡連署」，也有人戶籍根本不在該選區等，狀況百出。

民進黨中央今也召集被鎖定罷免綠委，下午至黨中央開會商議，發言人吳崢表示，現在大家已經可以看到，國民黨的基層組織正試圖發動對民進黨立委的罷免。例如，新北市的蘇巧慧、李坤城等人的選區，目前透過地方選委會的查對，都發現「不實連署」與「幽靈連署」的情況。

吳崢指出，根據了解，還有更多民進黨立委的選區出現不實連署狀況。因此，黨內已經與律師團隊討論，評估是否進一步的法律行動。所有涉及不實連署的案件，民進黨都會提起相應對策，來捍衛立委應有的權利。

吳崢表示，今天這場會議，中央黨部就是要與被鎖定罷免的立委們進一步討論，除法律行動之外，也要規劃相關攻防策略，確保黨中央能成為立委們最堅強的後盾。

吳崢強調，黨部與各個委員辦公室、黨團一直保持著緊密聯繫，也密切關注。今天的會議除了討論法律行動與輿論攻防之外，也要聽取立委們的意見，看看黨部是否能提供更多實質的協助與支持。這些問題，接下來都會加緊處理。
 

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