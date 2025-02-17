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日本戶籍國籍欄正名台灣！謝長廷揭背後辛酸「看到消息眼眶泛淚」

▲中華民國雙十國慶典禮，總統府資政謝長廷出席。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府資政謝長廷。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

日本法務省自今年5月起，允許在戶籍的國籍欄標示地區名，這意味著台灣人可以在日本的戶籍上登記「台灣」2字。對此，現任總統府資政、前駐日代表謝長廷也揭露背後辛酸，並表示在這過程中有很多人道不盡的委曲，也有很多人鍥而不捨的努力，如今成功推動，讓他看到消息時不禁眼眶泛淚，百感交集。

謝長廷今（17日）在臉書發文表示，回顧歷史背景，日本在1972年與中華民國斷交，並與中華人民共和國（中共）建交，當時的決策留下了許多後遺症，國籍記載問題便是其中之一。由於日本只承認本國國籍，與日本人結婚的外國人只能在戶籍上登載為配偶，且配偶的國籍欄需填寫「中國」，這對於台灣人來說非常不合理。

謝長廷回憶，他在8年多前擔任駐日大使時，便開始接到許多台灣鄉親的訴苦，並立即向日方反映，希望能比照居留卡的做法，設立「國籍地區欄」，讓不願意填寫「中國」的台灣人可以填寫「台灣」。然而，這需要修改日本的戶籍法，過程極為艱難。

謝長廷透露，在這個過程中，日本兩位國會議員的夫人都是台灣人，其中一位的台灣女婿是參議員，對方告知他，日本戶籍法將因漢字假名問題進行修改，對方將全力支持並結合更多議員推動此事。謝長廷及其團隊於是決定進行長期作戰，成立專案小組，持續推動此事，並保持低調。

謝長廷感性表示，經過多年的努力，如今終於在日本《產經新聞》上看到這一好消息，讓他不禁眼眶泛淚，百感交集，「感謝幾位一直跟我們奮鬥的國會議員！」現在日本法務省將在戶籍上外國人的「國籍」欄修改為「國籍・地域」，為了5月起在戶籍追加姓名的日文假名唸法，將配合系統做大幅修改。

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