OL大啖火鍋突腹痛　醫切開膽囊見「爆漿魚子醬」驚：數不清幾顆

▲醫師取出的魚子醬狀結石數量驚人，右側為膽囊（經變色處理）。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名42歲王姓女子日前與閨密聚會吃火鍋，餐後右上腹突然隱隱作痛，經就醫診斷為急性膽囊炎，立即安排手術後，醫師切開她的膽囊，突然流出一大坨黑色細小的膽結石，猶如魚子醬般，讓醫師超傻眼，直呼數不清有幾顆。醫師提醒，應適度控制飲食，並保持運動習慣，定期健檢才能遠離併發症威脅。

「數不清了，成千上百顆！」收治病例的高醫岡山醫院一般及消化系外科主任吳柏宣表示，替王小姐開刀時，打開膽囊，赫然發現一大團「魚子醬」狀的黑色結石，幾乎塞爆膽囊，取出舖平的範圍達10*7公分，數量相當驚人；所幸及時處置，否則後續恐釀更嚴重的腹膜炎或敗血症等併發症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳柏宣表表示，膽囊內有數量這麼龐大的爆漿狀膽結石，較為少見，研判與病人體質及膽囊收縮因素相關；當膽囊長時間缺乏規律收縮或排空不完全，過於濃縮的膽汁滯留在膽囊內，就可能形成膽泥，進而發展成膽結石。

▲高醫岡山醫院一般及消化系外科主任吳柏宣。（圖／高醫岡山醫院提供）

吳柏宣指出，膽囊的主要功能是儲存、濃縮膽汁，以分解食物中的脂質；當攝入高脂、油炸或辛辣食物，膽囊就會開始收縮，將膽汁排入十二指腸協助消化。若膽囊出口被結石卡住，無法順利排空膽汁，就可能導致反覆疼痛，甚至演變成急性發炎。

此外，經常長時間空腹；女性因荷爾蒙或懷孕期間的雌激素變化；肥胖者膽固醇及胰島素較高，抑制膽囊收縮等，都會導致膽汁淤積形成結石。

吳柏宣提醒，膽結石常被病人誤當成胃痛，服胃藥未緩解，照胃鏡也找不出原因，但常在食用高脂食物或吃完大餐後，右上腹出現絞痛或抽痛，且疼痛感往右肩、背部放射出去，出現噁心、嘔吐症狀等。