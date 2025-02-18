嫩妹舒壓狂吸老司機！90mins半套1500　一原因秒拋男客不做了

▲高雄養生館專找嫩妹「半套1500」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一家養生館在網路常po出嫩妹照片，主打「多重服務的感受」，吸引老司機上門光顧。警方日前持搜索票衝入店內查緝時，在2包廂內當場查獲女服務生正在為男客舒壓，2女見警上門，秒拋下光溜溜的男客竄逃。全案6名女服務生及2男客，依涉嫌妨害風化罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

位於建國一路一處養生館，在網路上po出嫩妹照片作為宣傳，並提供90分鐘新台幣1500元半套性交易，網路主打「按摩足時的流程，多重服務的感受」、「掏耳朵彷彿體驗兒時的回憶」，吸引老司機上門。

▲高雄養生館女服務生見警上門突襲！秒拋男客逃竄。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民一員警會同內政部移民署南區事務大隊高雄市專勤隊，13日21時許持搜索票衝入現場時，當場在2間包廂內發現，分別有女服務生正為男客舒壓服務中，面對突如奇來現身的員警，女服務生則迅速逃離，拋下男客獨自留在包廂內。

經查，2男客以90分鐘新台幣1500元代價與服務小姐從事半套性交易，現場查扣有營收日報表及性交易所得新台幣7,500元等相關證物。

當場查獲現場幹部阮女（本國籍越裔、42歲）涉嫌媒介女服務生阮女（本國籍越裔、23歲）、阮女（本國籍越裔、28歲）與張男（26歲）、洪男（60歲）等2名男客從事非法半套性交易。

▲▼高雄養生館專找嫩妹「半套1500」，全店遭警抄了。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場另查獲在場女服務生越南籍阮女（19歲、逾期停留）、黎女（18歲、逾期停留）、黎女（本國籍越裔、18歲）、本國籍黃女（20歲）等人曾從事性交易。該店負責人黎女（45歲）於（17）日到案說明後，全案依涉嫌妨害風化罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

警方表示，清查在場女服務生，發現阮女等2人見警察卻慌慌張張躲躲藏藏，原來是持觀光簽證來台觀光，卻逾期未歸滯留該養生館從事非法工作，卻仍被警方揪個正著。

全案6名女服務生、2名男客依違反社會秩序維護法移請高雄地院簡易庭裁處，另負責人及幹部黎女、阮女依刑法妨害風化罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

逾期停留的阮、黎女2人另依違反入出國及移民法移送移民署高雄專勤隊。後續針對涉案養生館行政違規部分，本分局將運用第三方警政策略，函報市府相關局處進行裁罰，以擴大執行成效。