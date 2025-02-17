日春翻版！水果行賣「切塊櫻桃」爛的往內擺　高雄衛生局出手了

▲民眾在水果店買到削去瑕疵部位的櫻桃，讓人聯想到日春木瓜牛奶。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者許宥孺／高雄報導

「日春木瓜牛奶」遭爆將腐爛木瓜發霉處刨除再打成果汁販售，掀起食安疑慮，毒物科專家招明威對此強調，即使將發霉部分去除，肉眼看部件的地方仍恐存在毒素。沒想到高雄也有一家水果店也出現類似情況，將櫻桃爛掉的部位切除再裝盒販售，有熟客購入後才發現，怒批店家「不老實」。

有民眾在網路社群發文表示，左營區一家24小時水果店「不老實」，櫻桃爛掉後，竟切過再裝盒賣給客人，他買回家才發現，店家竟把沒爛掉的部份往外擺，結果翻遍整盒，竟沒有一顆是完整的。

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網友看完後痛批店家「差勁」、「太誇張了」、「日春幫」、「日春櫻桃」，有民眾表示：「外面賣切好的水果 一律不吃」，也有人直言「這是爛掉，連這切一切在賣，整個信譽都沒了，應該丟掉」。

▲衛生局前往水果店稽查，並抽驗櫻桃。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局今(17)日派員前往水果店查察，業者表示，將櫻桃瑕疵部分削除並促銷販售，該部分並非發霉，稽查人員在現場沒有發現已被削除的瑕疵部分，現場抽驗切塊後的櫻桃，待檢驗結果依法處辦。

衛生局指出，依食品安全衛生管理法規定，販賣的食品，應具正常且合理可接受的性狀、風味及色澤，不得有因衛生不良、品質不佳或製程品管不當所導致之變色、異常氣味或風味、異常之凝結或沉澱、污染、肉眼可見霉斑、異物或蟲體、寄生蟲等情形。違者，依食品安全衛生管理法第48條規定，經命限期改正，屆期不改正者，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。