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社會 社會焦點 保障人權

新版《精衛法》上路！全國首張罰單又是龍發堂　收容4病患罰6萬

▲▼龍發堂 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄龍發堂收容精神疾病患者，在《精衛法》修法後，被開出全國第一張罰單。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄龍發堂半世紀以來，遊走在法律灰色地帶收容精神病患，寺內2017年間爆發傳播疫情，衛生局強制將500名精神疾病患者移至合法機構安置，不過仍有家屬後續照顧不來，又將患者帶回龍發堂安置。衛生局多年以來頻繁稽查，但只能勸導、無法可罰，經過提出修法後，新版《精神衛生法》於去年12月上路，衛生局今年1月前往龍發堂稽查，又發現寺內仍收容4名精障者，依法開罰6萬元，這也是全國首張罰單。

龍發堂位於高雄路竹區，過往一直以收容慢性精神病人而為人所知，是由創辦人釋開豐設立，創立超過50年，最高曾收容超過1000名堂眾，但也曾發生數次被指控不當對待精神病人的消息。寺內在2017年7月初及9月底，陸續爆發阿米巴痢疾及肺結核法定傳染病群聚事件，遭到衛生局強勢介入。

衛生局於2018年2月26日協助將生活大樓近500名堂眾移至合法立案機構收治，不過仍有不少家屬照顧不來、適應不良，又將患者偷偷送回龍發堂。

▲▼龍發堂內部。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲不少精障者因家屬照顧不來，出出入入龍發堂。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局於2018年前往稽查24次，當時仍有27名精神疾病患者，陸續被移出並輔導安置，2019年稽查16次、2020年年稽查14次、2021年稽查13次、2022年稽查13次、2023年年稽查15次、2024年稽查12次，期間堂眾皆出入頻繁。

衛生局人員在2023年8月稽查期間發現，龍發堂林姓管理幹部(心秋法師)以鐵鍊綑綁精神疾病個案達4個月，違反精神衛生法第18條第1項第2款處分新臺幣3萬元罰鍰、違反長期照護服務法第47之一條處分新臺幣30萬元罰鍰，啟動強制安置作業。

▲▼龍發堂內部。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局前往稽查時，發現管理幹部以鐵鍊綑綁精神疾病個案達4個月。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於當時《精神衛生法》對於非法設立精神照護機構並沒有相關開罰依據，衛生單位只能勸導、與家屬協調照護系統，高雄市衛生局提出修法，並獲衛福部同意。修正後的《精神衛生法》於去年12月14日上路施行，可針對未依法設立精神照護機構進行約束，法令規定不得為病人提供住宿或治療服務，又被業界稱為「龍發堂條款」。

▲▼龍發堂違規收容精神疾病患者，衛生局前往稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼「龍發堂條款」上路後，高雄市衛生局對龍發堂開出全國第一張罰單。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼龍發堂違規收容精神疾病患者，衛生局前往稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局於今年1月6日前往龍發堂稽查，又發現廟方仍收容4名精神疾病患者，違反精神衛生法第21條第4項，依法裁罰龍發堂負責人6萬元，這也是全國第一張罰單，而下次再被查獲還可加重處分。

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