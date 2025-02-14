別怪孩子數學差！　研究曝：問題可能「來自爸媽」

▲研究發現，討厭數學的家長，其子女數學能力普遍較低，甚至影響長期表現。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

如果一提到數學就讓你頭皮發麻，那麼你的孩子未來可能也會遇到挑戰。研究發現，討厭數學的家長，其子女數學能力普遍較低，甚至影響長期表現。

根據《每日郵報》報導，最新研究顯示，有大約30%的人存在「數學焦慮」，可能導致手心出汗、心跳加速等生理反應。研究團隊針對義大利126名家長進行數學焦慮測試，並追蹤他們孩子的數學發展，結果發現，若家長對數字感到焦慮，孩子3至5歲的數學能力也相對較差。

更值得關注的是，這些學前階段數學較弱的孩子，大部分人的數學成績到8歲後仍無明顯進步。研究推測，當父母害怕數學時，家中較少數字遊戲與學習活動，使孩子接觸數學的機會減少。

即使家長試圖讓孩子透過遊戲學習數學，若本身缺乏熱情，可能無意間傳遞負面情緒，進一步削弱學習效果

研究主要作者、盧夫堡大學（Loughborough University）教授莫爾桑伊（ Kinga Morsanyi） 建議，即使父母不擅長數學，仍可透過展現興趣與鼓勵幫助孩子建立自信。

此外，培養成長型思維也很重要，理解在數學學習中犯錯不可怕，反而是成長的一部分，「父母可以改變態度，以更正向的語氣談論數學，理解學習數學不需要特殊天賦。」