獨／高雄知名校董被捕！開BMW趴走　竟掛假車牌　　

▲林姓校董被查獲懸掛假車牌 。（示意圖非關本案／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名在地知名高職學校董事長，同時也是信用合作社的林姓理事主席，15日駕駛一輛懸掛假車牌的BMW，當場遭巡邏員警攔查逮捕，目前已經移送高雄地檢署偵辦。

據了解，這名校董表示，是先前的車牌不知道什麼原因遺失，所以他才購買相同字號車牌掛在車上，不過還是被眼尖的員警給識破，目前整起案件被移送到高雄地檢署進行後續偵辦。懸掛假車牌是構成「行使」偽造、變造特種文書罪，最高也可以處1年以下有期徒刑。