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男未獲聘任嗆「炸掉學校」被逮！繳不出3萬交保金　改限制住居

▲新北市萬里國中。（圖／記者郭世賢攝）

▲新北市萬里國中。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

新北市立萬里國民中學近日舉辦113學年度第二學期公民科代課教師甄選，一名40歲的李姓男子因未獲聘任，於13日打電話給校長，揚言要炸掉學校。警方接獲報案後，於14日逮捕李男，並依恐嚇罪嫌將其移送法辦，檢察官複訊後，於15日凌晨諭令李男以3萬元交保，不過李男沒錢繳，檢方改為限制住居。

萬里國中自2月2日起至11日止，分7梯次在學校圖書館辦理代課教師甄選。13日馮姓女校長接到數通恐嚇電話，對方揚言要炸掉學校，令校長感到驚恐，隨即向新北市金山警分局報案。警方立即成立專案小組展開調查，並於14日循線在台北市西門町李男的租屋處將其逮捕。

據悉，李男在電話中詢問校長，為何校方未按簡章規定於甄試當天下午4點公布錄取結果。校長告知他未獲錄取後，李男掛斷電話，幾分鐘後又再次致電，揚言要炸掉學校，前後共打了4通電話。李男在應聘時填寫的報名表上留有住址，警方據此順利找到他的租屋處。

李男坦承曾打電話恐嚇校長，但強調只是為了宣洩不滿，並無實際行動意圖。警方訊問後，仍依恐嚇罪嫌將其移送法辦。檢察官複訊後，於15日凌晨諭令李男以3萬元交保。不過李男繳不出來，改為限制住居，基隆地檢法警室表示，檢察官原本有裁罰交保金，礙於當事人無親屬在台北地區，也得知當事人沒錢繳交保金，改裁限制住居。

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