便宜行事不唸「ㄆㄧㄢˊ」　正確讀音曝光！大票人驚：主播也講錯

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

台中新光三越氣爆意外釀4死、30多人輕重傷，引起全國關注。一名網友在看相關新聞時，就發現主播都唸「便（ㄆㄧㄢˊ）」宜行事，但正確讀音其實是「ㄅㄧㄢˋ」，讓她忍不住吐槽。而大票網友也驚呆，「我現在才知道」、「長知識了！從今天開始要唸對」。

網友昨日在Threads發文提到，最近因為新光三越氣爆事件，各家主播一直講到「便宜行事」這個詞，但重點是都唸成「ㄆㄧㄢˊ」，讓她心中不禁燃起一把火，很想糾正對方，是唸「ㄅㄧㄢˋ」才對。

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▲便宜行事的「便」要唸「ㄅㄧㄢˋ」。（圖／翻攝自教育部）

對此，網友們紛紛回應，「語言聽得懂比較重要」、「沒事...我糾正我姐，還被她說正義魔人？」「很多用詞都是這樣被掰彎的」、「我的天，小學如果考這題，我一定寫錯...學到了」、「謝謝妳的小教室，我學會了～」、「這還真的從小到大沒學過，長知識」、「語言、語法有約定俗成的現象存在，所以可以不用那麼糾結」、「我頭好痛」、「所以你牛仔褲都唸對？」

根據教育部《重編國語辭典修訂本》，便宜行事的「便」的確要唸「ㄅㄧㄢˋ」，意為經上級許可，不用請示而自己斟酌情形處理事務。

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