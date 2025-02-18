柯文哲抱怨吳欣盈「失言一次掉5萬票」　她反嗆：問你爸媽

▲柯文哲（左）2023年宣布與新光大公主吳欣盈（右）搭檔競選後，曾擔心與吳欣盈合照的海報不利募款。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2023年藍白合破局後，黃國昌11月27日公開呼籲捐款給柯文哲，小額捐款隨即大量湧入，造成民眾黨線上捐款系統癱瘓，柯文哲當時就跟李文宗說：「這就把我們線上捐款系統搞垮了。我突然發現，我們只要靠小額捐款就可以存活，不用再去找財團。」但李文宗隨即回說：「27日入帳348萬元、28日1,400萬元」「距離目標1億元尚有很大的距離。」幾句話便把柯拉回現實。

由於小額募款遠比不上財團捐款，李文宗當即向柯文哲表示，會建議立委參選人，小額募款和企業募款並行，柯則告訴李文宗：「有一些費用，恐怕要請吳欣盈處理。」之後，還拿他與新光集團大公主吳欣盈合照的競選海報問李：「你覺得這款海報好嗎？我總覺得吳欣盈在上面好像會募不到錢。」李文宗聞言告訴柯，因為帳戶的名稱有副總統，因此擬做兩個版本，一個有柯文哲及吳欣盈，另一個只有柯文哲。

後來，柯文哲還抱怨吳欣盈一受訪就害他掉5萬票，下令李文宗：「吳欣盈一定要控制，不可得罪媒體記者，要有人看著她，她每次講話，檢討再修改」「她的堵麥一定要有QA，然後先練習，再讓她出去講」「因為時間很短，我們沒，有時間讓她當試錯誤。」

本刊掌握，柯文哲對吳欣盈的怨言，起因於她的雙重國籍風波，面對記者詢問時，吳未直接回答記者問題，而是不耐煩地反問：「FB已經講過，不知道你還要我補充什麼？」另在被問到參選有無告訴家人時，還反嗆記者：「你當記者會問你爸媽嗎？」且她受訪時慣用英語回答，遭質疑與選民離太遠。柯的連串抱怨，也讓民眾黨負責安排吳欣盈媒體行程的成員相當頭大，之後便減少吳的公開行程。



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