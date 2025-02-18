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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌稱民眾黨要「本土進步」　4小黨聯合聲明：完全背道而馳

▲▼第三勢力興衰起落研討會，時代力量黨主席王婉諭、台灣綠黨發言人王彥涵、台灣基進黨主席王興煥、社會民主黨召集人徐雍、小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵、臺中市政府市政顧問蔡壁如。（圖／時代力量提供）

▲日前第三勢力興衰起落研討會，時代力量黨主席王婉諭、台灣綠黨發言人王彥涵、台灣基進黨主席王興煥、社會民主黨召集人徐雍、小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵、臺中市政府市政顧問蔡壁如都到場。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

新任民眾黨主席黃國昌當選後表示，民眾黨有責任扛起善良的台灣人民對於「本土進步政黨」冀望。相關說法被時力黨主席王婉諭批評「騙票」。對此，黃國昌則反嗆，一天到晚當民進黨側翼，不要當到讓自己變小丑，真的滿可惜。對此，四個本土在野小黨時代力量、綠黨、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟17日聯合聲明表示，民眾黨選擇跟國民黨合作，不敢對攸關轉型正義、世代正義與分配正義表態，與「本土」和「進步」完全背道而馳，「搖擺投機、見風轉舵」才是對民眾黨的最佳詮釋。

對於民眾黨「本土進步」一說，本土在野政黨聯合聲明指出，黃國昌聲稱該黨要成為「本土進步政黨」，但事實上，民眾黨的政治實踐，與「本土」和「進步」完全背道而馳。以「超越藍綠，最強戰力！」自詡的民眾黨，在國會運作上卻時常選擇與國民黨攜手，推動中共得利、毀憲亂政的法案；或在關鍵議題上消極閃躲，不敢對攸關轉型正義、世代正義與分配正義的法案表態。

聲明強調，這種背棄民主價值的政治操作，早已讓台灣人民看清其本質。加以，民眾黨對中共態度曖昧，黨內又充滿親中人士，這樣的政黨，如何能自稱「本土」？反對年金改革、沒收公民罷免權，這樣的政黨，又憑什麼談「進步」？

聲明指出，與其自稱「本土進步」，倒不如正視現實：「搖擺投機、見風轉舵」才是對民眾黨的最佳詮釋。我們認為，台灣需要的「本土」，是真正認清中國威脅、致力強化民主防衛機制的本土；是捍衛國家主權、保障人民基本權利的本土。

相關聲明也提到，我們認為，台灣需要的「進步」，是不讓多數暴力阻斷審議、不讓少數聲音被掩蓋的進步；是推動選制改革，終結金權政治壟斷的進步。過去一年，民眾黨已用行動證明，它並非台灣社會所期待的本土進步力量。

聲明指出，在地緣政治風險加劇、世代正義與人權議題面臨嚴峻挑戰的此刻，我們需要的不是一個對中國步步退讓、對進步議題閃躲投機的政黨，而是真正忠於台灣的本土在野勢力。我們需要「專業且負責」的在野監督，才不會在關鍵時刻，讓台灣人民陷入民主存亡的焦慮。

時代力量、台灣綠黨、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟，會持續與關心台灣未來的公民站在一起，守護真正的本土進步價值，讓台灣的民主與社會正義向前邁進。

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