感恩昔日雪中送炭！顏寬恒憶柯爸剛毅靦腆　悲悼：令人敬佩

▲顏寬恒發文緬懷柯爸爸。（圖／翻攝顏寬恒臉書）



記者吳佩蓁／台中報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發17日早上8時40分於新竹台大醫院病逝，享耆壽94歲。國民黨立委顏寬恒今（18日）在臉書發文緬懷柯爸爸，「柯爸爸、柯媽媽曾在我人生最艱困的時候伸出援手、雪中送炭」，這份情誼讓他一直放在心裡，至今仍滿懷感恩。

顏寬恒表示，得知柯爸病逝後，讓他心中十分不捨，「要誠摯且哀慟地向柯主席、柯媽媽和家人表達最深的哀悼，願柯爸爸安息，也願家人們節哀珍重」。

▲柯文哲父親柯爸柯承發17日病逝，享耆壽94歲。（資料照／記者李毓康攝）



回憶過去與柯家互動，顏寬恒說，相對於柯媽媽的無話不談，柯爸剛毅中帶著點靦腆，柯爸爸的一生，低調樸實，卻充滿對家人的關愛與守護，這樣的精神令人敬佩。他也感謝柯爸爸、柯媽媽曾在他人生最艱困的時候伸出援手，「這份情誼，我一直放在心裡，至今仍滿懷感恩」。

顏寬恒說，看到網路上許多的不理性發言，心中難免感到遺憾與難過，政治無論回到原點，或走到終點，最終承載的都是「人」，而不是冰冷的立場或對立的情緒。呼籲民眾千萬不要因為政治的紛擾，而迷失了「人」最珍貴的本質「同理、尊重與善良」。真正成熟的社會，不是讓仇恨蔓延，而是願意在分歧中，仍保有一顆溫暖的心。