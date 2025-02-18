黃珊珊抱怨黃國昌「LINE對話」曝光！　向柯文哲碎唸：收不回來

▲柯文哲（中）涉弊遭收押後，由黃國昌（左）接任民眾黨主席，傳出黃珊珊（右）曾在去年6月向柯抱怨黃國昌。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨15日選出新任黨主席，正式進入黃國昌時代，本刊調查，黃國昌應前主席柯文哲邀請入黨後，聲量輾壓黨內一班老臣，並帶來不少小額捐款，但黨內對黃的領導風格多有埋怨，從京華城案法院審理的卷證，也揭露他強推《藐視國會罪》引發違憲爭議時，黨內確曾有疑慮，黃珊珊甚至跟柯文哲討論如何善後時，向柯抱怨說：「國昌收不回來」。

▲去年6月，黃珊珊在LINE中向柯文哲抱怨黃國昌。

柯文哲遭還原的手機通聯及對話，也再度揭露民眾黨於立院改選後，如何從白色力量變成「小藍」的傾斜過程，並在黨內引發茶壺風暴。本刊調查，去年6月1日柯文哲與黃珊珊討論時政，對立法院因黃國昌與國民黨團聯手修訂《立法院職權行使法》，強推《藐視國會罪》等法案，引發國會擴權與審查程序違憲爭議，並爆發肢體衝突，造成多位立委受傷，柯為避免對民眾黨造成負面觀感，特別與黃珊珊討論善後。

在對話中，黃珊珊很不客氣地對黃國昌、立法院長韓國瑜、國民黨立院黨團總召傅崐萁，以及國民黨提出看法，並對法案在委員會中未經實質討論表示不認同。

▲柯文哲（右）遭羈押後曾說：「一人政黨開始，不能一人政黨結束。」

黃珊珊用LINE告訴柯文哲：「我也不知道該怎麼解釋，因為之前說得太硬，我也覺得很難收場，我之前有和榆修討論放慢腳步，不要延會，慢慢審查，有人受傷反而可以趁機協商，但國昌收不回來，國民黨也繼續衝，拉不住，小傅又一直逼韓國瑜要有院長威嚴，這場列車只有一直開下去，但欲速則不達，違憲可能是必然的結果，我也很難說什麼，希望之後的法案，像財劃法，我會去找民進黨討論，委員會一定要實質審查，不要只是硬過」。柯文哲隨即回覆說：「不能修法條，就要開說明會，如何善後？」



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