美智庫：中國強化軍備「是為了鞏固政權」　而非海外作戰

▲中國擴大軍備，引發國際關注。圖為解放軍演習。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

華府智庫「蘭德公司」（RAND Corp.）一份爭議性報告指出，中國共產黨擴大軍備、推動軍事現代化，最主要動機是為了鞏固政權，而非與海外敵人作戰，甚至對於解放軍的備戰能力，抱持懷疑態度。

CNN引述分析師評估指出，在習近平的領導下，北京追求引人注目的軍備擴張，解放軍以前甚至不是亞洲最強大的部隊之一，如今卻能與美軍抗衡，甚至在一些領域超越美軍。而美國國防專家所做的模擬一再顯示，被廣泛視為世上最強大的美軍，在靠近中國海岸、尤其涉及台灣的戰鬥之中，將很難與解放軍匹敵。

不過，「蘭德公司」中國專家何天睦（Timothy Heath）卻認為，「中國軍隊的戰鬥準備令人懷疑」，「從根本上而言，解放軍依然關注維持中國共產黨的統治，而非準備戰爭。中國的軍事現代化成果，主要是為了強化中共統治的吸引力與可信度」，這也使得戰爭的可能性相對降低。

何天睦試圖說明，中共政治考量與軍事目標相互牴觸。他舉例，解放軍把高達40%的訓練時間，用在政治主題上，「原本可以用來掌握基本戰鬥行動技能的時間，卻被拿來取捨，進一步引發質疑，也就是解放軍對現代戰爭的準備，到底有多充分。」

他還指出，解放軍部隊不僅由指揮官、還有政治委員一起領導，而後者關注的是對於黨的忠誠，而非戰鬥力，「一個分裂的指揮系統……降低了指揮官彈性與迅速應對突發狀況的能力。」

不過，其他專家對此結論嗤之以鼻。他們認為，習近平已經清楚表明最高軍事目標，就是讓台灣置於北京的掌控之下，必要時刻不排除動武。不論是否能夠全面控制國內，解放軍的擴張都顯示，中國已經準備好這麼做。

前美國中央情報局（CIA）東亞分析員卡佛（John Culver）也對於這份報告表達質疑，「戰爭不是首選方案，但如果情勢需要，而解放軍與中國應對此類事件的物質能力已經越來越強大，那它就會成為備選計畫。」