美國務院刪除「不支持台獨」！　張競曝3重點：這句有討論空間

▲美國國務院更新美台關係現況,刪除「不支持台獨」相關字句。(圖/翻攝美國務院官網)

記者郭運興/台北報導

美國國務院13日更新官網美台關係現況,刪除「不支持台獨」字句,新增期盼兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。對此,前海軍中權艦艦長、中華戰略學會研究員張競16日列出3點解讀,他也指出,台灣未來不是僅由在台灣的2300萬鄉親所能決定,而必須「in a manner acceptable to the people on both sides of the Strait」;這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨?確實具有討論空間。

美國國務院13日更新官網美台雙邊關係「事實清單」(fact sheet),刪除「不支持台獨」等文字,新增「反對兩岸任何一方片面改變現狀,美國期待兩岸分歧能以和平方式解決,不受到脅迫、兩岸人民都能接受的方式解決」。

對此,張競表示,有誰注意到美國國務院修訂對台關係論述?美國國務院2月13日修訂「U.S. Relations With Taiwan BILATERAL RELATIONS FACT SHEET」網頁內容。

張競列出3點解讀,第一,台灣未來不是僅由在台灣的2300萬鄉親所能決定,而必須「in a manner acceptable to the people on both sides of the Strait」;這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨?確實具有討論空間。

張競再指,第二,美國國務院正式確認海峽對岸對於台灣未來有發言權。

最後,張競認為,第三,這些政策論述算不算是對「兩岸互不隸屬」或是「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」間接駁斥,其實亦有值得討論空間。

▼中華戰略學會研究員張競 。(圖/記者任以芳攝)