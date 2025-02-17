美國務院刪除「不支持台獨」！　張競曝3重點：這句有討論空間

▲美國國務院更新美台關係現況，刪除「不支持台獨」相關字句。（圖／翻攝美國務院官網）

記者郭運興／台北報導

美國國務院13日更新官網美台關係現況，刪除「不支持台獨」字句，新增期盼兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。對此，前海軍中權艦艦長、中華戰略學會研究員張競16日列出3點解讀，他也指出，台灣未來不是僅由在台灣的2300萬鄉親所能決定，而必須「in a manner acceptable to the people on both sides of the Strait」；這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨？確實具有討論空間。

美國國務院13日更新官網美台雙邊關係「事實清單」（fact sheet），刪除「不支持台獨」等文字，新增「反對兩岸任何一方片面改變現狀，美國期待兩岸分歧能以和平方式解決，不受到脅迫、兩岸人民都能接受的方式解決」。

對此，張競表示，有誰注意到美國國務院修訂對台關係論述？美國國務院2月13日修訂「U.S. Relations With Taiwan BILATERAL RELATIONS FACT SHEET」網頁內容。

張競列出3點解讀，第一，台灣未來不是僅由在台灣的2300萬鄉親所能決定，而必須「in a manner acceptable to the people on both sides of the Strait」；這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨？確實具有討論空間。

張競再指，第二，美國國務院正式確認海峽對岸對於台灣未來有發言權。

最後，張競認為，第三，這些政策論述算不算是對「兩岸互不隸屬」或是「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」間接駁斥，其實亦有值得討論空間。

▼中華戰略學會研究員張競 。（圖／記者任以芳攝）