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美國務院刪不支持台獨字句　矢板明夫分析：對中國侮辱性極強

▲▼美國國務院更新美台關係現況，刪除「不支持台獨」相關字句。（圖／翻攝美國務院官網）

▲美國國務院更新美台關係現況，刪除「不支持台獨」相關字句。（圖／翻攝美國務院官網）

記者郭運興／台北報導

美國國務院13日更新官網美台關係現況，刪除「不支持台獨」字句，新增期盼兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。對此，日本資深媒體人矢板明夫16日分析，可以看出，這一轉變，對中國來說「傷害性不大，侮辱性極強」，代表美中對立格局逐漸形成，美國沒有必要繼續給中國面子，同時，這對台灣改善外交環境絕對屬於利好，同時打臉那些鼓譟「川普一定會拋棄台灣」的疑美論者。

矢板明夫表示，美國國務院前幾天更新了官網上關於美台關係的介紹。引人注意的是，這一次更新的版本刪除了「不支持台灣獨立」的字句，雖然這個變化並不能過度解讀為「美國已經開始支持台灣獨立」了，但可以看出，川普政府在台灣問題上的態度，已經和拜登政府有所不同。這一轉變，對中國來說可謂「傷害性不大，侮辱性極強」。

矢板明夫指出，2月13日公開的國務院美台關係介紹網頁是這樣寫的「幾十年來，美國對台灣的態度始終如一，歷屆政府都是如此。美國長時間以來奉行一個中國政策，這一政策以《台灣關係法》、中美三個聯合公報和六項保證為指導。我們始終關注台灣海峽兩岸的和平與穩定，我們反對任何一方單方面改變現狀」。

矢板明夫提到，相較於先前的版本，該頁面更新後刪除了「我們不支持台灣獨立」的句子。此外，還提到了台灣與五角大樓技術和半導體開發項目的合作，並稱美國將支持台灣「在合適的情況下」加入國際組織。

接著，矢板明夫分析，過去的美國政府，之所以寫下「我們不支持台灣獨立」這幾個字，主要有兩個理由。第一個理由，是中國方面的要求。因為中國把台灣問題列為核心利益，要求所有和中國建交的國家，都必須「表明不支持台灣獨立的態度」，美國的表態尤為重要，1979年美中建交之後，美中雙方政府之間有相對通暢的溝通管道，美國在很多方面也需要中國提供協助，所以寫下這句話，是給中國一個面子。

矢板明夫指出，第二個理由，是寫給台灣政府看的。因為過去美國政府一直擔心台灣政府會在不和美國商量的情況之下，暗自推動台獨公投等動作、升高台海危機，給美國添麻煩。

矢板明夫認為，今天，國際的大環境已經有所改變，美中的全面對立格局逐漸形成，美國已經沒有必要繼續給中國面子了，同時，美台之間互動良好，美國也不再擔心台灣政府會背著美國搞小動作，所以，拿掉了「不支持台灣獨立」這句話。

最後，矢板明夫強調，對台灣的改善外交環境、擴大外交空間來說，絕對屬於利好，同時也打臉了那些天天在台灣媒體上鼓譟「川普一定會拋棄台灣」的疑美論者。

▼政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

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