日本國籍欄將准填「台灣」　陸超生氣：不要搞小動作

▲中日關係。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

日本的國籍欄將允許填寫「國家和地區」，意味著台灣人不必再填「中國」，而可寫成「台灣」。對此，大陸外交部批評，日本曾對台灣進行侵略和殖民統治，更應該謹言慎行，更怒斥日本「不要在台灣問題上搞小動作」。

《日本經濟新聞》報導，日本法務省將修改相關省令，從5月起允許在戶籍的國籍欄中標註地區名，為標註「台灣」鋪路。此前，原則上只允許標註國名，台灣人會被標記為「中國」，而未來將考慮到台灣人的身份認同。

根據日本現行制度，只對日本人承認戶籍，並在婚姻資訊一欄中記載外國人配偶的姓名和國籍。外國人加入日本國籍或成為日本人的養子時可以辦理戶籍，並在戶籍上記載出身的國籍。

報導指，日本法務省將把戶籍上與外國人「國籍」相關的一欄改為「國籍和地區」。5月起為了在戶籍中追加姓名的假名讀音將大幅修改系統，配合此次系統修改，也對「國籍」相關的一欄進行修改。

在省令修正後，已標註為「中國」而想改為「台灣」的人可以變更。台灣內政部公佈的婚姻統計數據顯示，每年約有800至1000名台灣人與日本人結婚。

▼大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝自澎湃新聞）

對此，大陸外交部發言人郭嘉昆今（17）日在例行記者會上表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞都是中國人，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。」

郭嘉昆批評，日本曾對台灣進行侵略和殖民統治，對中國人民負有嚴重的歷史罪責，更應該謹言慎行。「我們敦促日方恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，不要在台灣問題上搞小動作，不要發出矛盾和錯誤的信號。」

對於記者追問，日本家庭法的改變違反了中日的基本政治文件嗎？郭嘉昆回應稱，日方恪守一個中國原則和中日四個政治文件的精神是日方對中方做出的莊嚴的政治承諾，「我要再次強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力進行干涉」。

