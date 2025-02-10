對美國科技公司下手？　陸外交部：我不了解情況

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

外傳大陸正制訂一份「反壟斷調查」的美國科技公司名單，以報復美國對大陸商品加徵關稅。對此，大陸外交部僅回應稱，「我不了解你（記者）提到的具體情況」，中方反對將經貿科技問題政治化。

《華爾街日報》報導，北京方面正在制定一份針對美國科技公司的名單，準備用反壟斷調查及其他手段對這些公司進行打擊，報導指此舉是為與川普政府談判做準備。

大陸外交部發言人郭嘉昆今（10）日主持例行記者會時，對上述問題進行回應。他表示，「我不了解你提到的具體情況」，並稱中方一貫反對泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化的做法。

郭嘉昆強調，中國始終堅持打造市場化、法治化、國際化的營商環境，中國市場對所有國家一視同仁，對各國企業同等開放。

此外，美國總統川普當地時間9日表示，他將於10日宣布對所有進口到美國的鋼鐵和鋁徵收25％關稅。郭嘉昆回應稱，具體的問題請向主管部門詢問，「我要強調的是搞保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家」。

中方對美關稅反制措施於今日生效，大陸「中央廣播電視總台」旗下新媒體「玉淵譚天」報導稱，中方態度明確：「對美關稅反制，如期實施。美方如若有其他行動，中方會繼續採取堅決措施維護自身利益」。

「玉淵譚天」強調，中方態度說明，美方需要「為自己的行為買單」，並稱如果美方執意升級貿易摩擦，要打貿易戰，那在中方堅決反制之下，「屆時，美方的損失會更大」。