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深圳日本男童被殺案開審　涉案男子或面臨死刑

▲▼ 深圳日本人學校1名10歲男童18日在學校大門外被一名男子刺傷，19日宣告不治。（圖／路透）

▲去年9月，深圳日本人學校1名10歲男童在學校大門外被一名男子刺傷後宣告不治。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

去年9月，廣東深圳發生一起10歲日本男童遇襲身亡案件，引發是否為「仇日」犯罪的討論與關注。此案今（24）日進行首次公開審理，涉案男子可能面臨死刑，在法院外，日本媒體聚集守候，維安戒備森嚴。

事件發生於去年9月18日早晨，當天是九一八事變93週年，當時受害男童步行前往深圳日本人學校上學，不料卻在途中遭一名男子襲擊。儘管遇襲男童隨即被緊急送院搶救，但最後還是在19日凌晨不幸去世。

有輿論認為，這是一起針對日本人的犯罪，但是大陸相關部門表示該案屬「偶發個案」，沒有公佈動機等詳情。有報導指，嫌犯因不滿意找不到工作，所以覺得做了一件「大事」就會引起注意。

綜合日本共同社與香港媒體報導，深圳市中級人民法院今日對因殺人嫌疑被起訴的男子實施首次公審。公審不向媒體公開，但日本駐廣州總領事館的總領事貴島善子旁聽。公審中將多大程度揭示作案動機是焦點。

早上8時許，已有多位日媒記者在法院外等候。附近一帶維安嚴密，數十公尺外的人行道有便衣警察巡邏；法院上空也有直升機盤旋監控警戒。8時30分，載有嫌犯的警車車隊抵達法院，車隊迅速駛入法院。

案件在早上10時30分開審，但記者被禁入內旁聽，警方在法院外拉起警戒線，指示媒體在法院對面等候最新消息。

另一起襲擊日本人案件，昨日也進行宣判。去年6月24日，江蘇蘇州發生等待日本人學校校車的30多歲女性和學齡前男童被男子用刀割傷。試圖阻止男子行兇的校車引導員、大陸籍女性胡友平被刺身亡。

蘇州市中級人民法院23日以故意殺人罪判處被告的大陸男子死刑。判決認定，被告男子因欠債而不想活，行兇導致包括孩子在內的3人死傷，罪行極其惡劣，社會影響重大。審理中被告的作案動機，未提及日本。

日本官房長官林芳正23日在記者會上表示，犯罪行為終究是不能被容許的。嚴肅看待這一判決，並強調確保公民在海外的安全與安心是日本政府最重要的職責之一，將繼續強烈要求中方確保在華日僑的安全。

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