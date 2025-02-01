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大陸 大陸焦點 特派現場

石破茂盼「最佳時機」訪中　日媒：王毅曾提議亞冬會來訪

▲▼中日關係,日中關係,日本國旗,中國國旗,五星旗。（圖／路透）

▲中日關係。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸外交部長王毅1月中旬在北京與日本自民黨幹事長森山裕會談時，據傳曾非正式地提議藉亞洲冬季運動會2月上半月在中國舉辦的機會，實現日本首相石破茂訪問中國大陸。

日本《共同社》報導，多名日中外交消息人士透露了此事。報導稱，中國領導層或許是為了應對美國川普政府，而急於穩定與日本的關係。

不過，日本政府的方針是，最優先推進擬在2月7日於華盛頓的石破茂與美國總統川普的首腦會談，似乎難以協調石破茂在同一時期訪問中國。

報導指，中國希望儘早恢復日中首腦往來。為了實現大陸國務院總理李強為出席日中韓三國首腦會談而訪日、以及受新冠疫情影響而推遲的大陸國家主席習近平訪日，中方可能正在努力完善環境。

日中外交消息人士指出，王毅1月14日與自民黨幹事長森山、公明黨幹事長西田實仁舉行會談。在正式會談結束後，王毅在與森山等少數議員交談時提出，能否藉亞洲冬季運動會2月7日至14日在黑龍江省哈爾濱舉辦之機，促成石破茂訪中出席相關儀式。

該運動會將有來自中國、日本、韓國等34個國家和地區的約1300名運動員參加，預計各國政府高官也會出席。

李強在1月15日與森山和西田會談時，邀請石破茂早日訪中。據稱，石破茂17日在官邸傾聽了回國的森山等人的彙報，展示了早日訪中的意願。

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