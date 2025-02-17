民宅天花板破洞探出「詭異手」　專家警告：千萬別靠近

▲浣熊入侵民宅，把天花板挖洞。（圖／翻攝自ABEMA NEWS）

記者詹雅婷／綜合報導

日本東京都三鷹一間民宅遭浣熊入侵，天花板破洞，甚至探出手掌，把住戶嚇壞。專家警告，若是發現浣熊現身，千萬不要接近牠，因為可能會遭到攻擊，且牠身上帶有病毒、寄生蟲，若被抓傷或咬傷，最嚴重恐染狂犬病。

ABEMA NEWS報導，這間民宅住戶抱怨稱，有時半夜會被浣熊吵醒，睡不好，浣熊還會發出叫聲。畫面顯示，浣熊已經把天花板挖出大洞，帶著爪子的手一直抓。

專門驅逐害獸的業者岩田俊表示，浣熊有手指也有指甲，動作靈巧，能夠把換氣扇等物品拆掉闖入家中，儘管牠的外表可愛，但不能靠近，否則可能會被對方攻擊。由於浣熊身上還帶有病毒、寄生蟲等，光是接觸寄生在人類皮膚上就可能引起嚴重搔癢，「最可怕的就是狂犬病」，假如被咬傷、抓傷，恐導致病毒從傷口入侵。

浣熊被日本指定為特定外來生物，相關單位收到的驅逐請求逐年增加。據了解，光是東京都2023年一年就捕獲1300隻浣熊。