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迪士尼弄丟iPhone「5個月後奇蹟尋回」　釣出一票網友讚：神級服務

▲▼東京迪士尼樂園灰姑娘城堡,仙杜瑞拉城堡，東京迪士尼度假區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲女子在東京迪士尼弄丟手機，5個月後奇蹟尋回。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者吳美依／綜合報導

日本一名女子到東京迪士尼樂園遊玩，在設施「叢林巡航」下船時，不小心讓iPhone手機掉入水中而遺失，未料5個月之後奇蹟般地找回來。此報導一出，許多網友分享類似經驗，甚至大讚這根本就是「神級服務」。

《律師網新聞》報導，2024年9月，女子在迪士尼樂園「叢林巡航」把手機弄丟了，儘管工作人員獲報之後，也非常努力尋找，最後依然徒勞無功。

女子回憶，她才剛花了12萬日圓（約新台幣2.6萬元）入手這支新iPhone，因此不想輕易放棄，甚至主動詢問，是否能在營業結束時間後，自行前往尋找，但是以安全為由遭到拒絕。

時隔5個月、也就是今年2月8日，女子突然接獲迪士尼樂園失物招領處的電話，「他們說，我的iPhone找到了，然後2月11日它就送回到我手上。簡直就像是發生了奇蹟。」

▲▼迪士尼弄丟iPhone「手一滑掉水中」　5個月後奇蹟尋回。（圖／翻攝tokyodisneyresort.jp）

▲女子弄丟手機的遊樂設施「叢林巡航」。（圖／翻攝tokyodisneyresort.jp）

女子受訪時表示，儘管手機被泡在水裡好幾個月，已經無法使用，但她依然非常感謝迪士尼樂園，並且打算送修看看，「當時我真的很著急，也感到非常自責，覺得不能再給樂園添麻煩，無論如何都要自己找回來。根本沒想到還能被找到，現在回想起來，只感覺到滿滿的感謝。」

事實上，迪士尼的失物招領服務一直備受讚譽，甚至被形容為「神級服務」。許多曾有類似經驗的遊客，紛紛在社群媒體分享經驗，除了手機以外，毛巾、髮圈、原子筆筆蓋，甚至奶奶的假牙，都曾在園區內遺失又順利尋獲。

 
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