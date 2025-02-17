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女模遭逼吸毒亡！中國金主逃跑「最重關10年」　泰國要抓人了

▲▼ 女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店。（圖／翻攝自khaosod）

▲女模陪睡遭逼吸毒，陳屍曼谷飯店。（圖／翻攝自Khaosod）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國21歲女模艾拉達（Airada）10日陳屍曼谷飯店客房，生前遭強逼吸毒致死，中國籍嫌疑人Duoying據信還在泰國境內，泰國法院已經簽發逮捕令，一旦罪名成立，Duoying面臨最高10年監禁與2萬泰銖罰款。

Thaiger、泰國網報導，艾拉達受雇於一間模特兒經紀公司，以6000泰銖的報酬陪侍中國籍男子Duoying，但卻在過程中被逼迫使用毒品，儘管她試圖反抗，仍遭逼迫吸食，造成艾拉達休克死亡。事後，中國金主Duoying火速逃離現場。

▲▼艾拉達與中國籍客人Duoying進入飯店的模樣都被監視器拍攝下來。（圖／翻攝自Khaosod）

警方在案發現場發現赤裸的死者遺體，也在房內發現毒品，推測是K粉及開心水（Happy Water）。開心水是多種毒品混合物，包括液態搖頭丸（GHB）、K他命、甲基安非他命等，在遊客群體之間盛行，現已交由相關部門負責檢測。

▲▼ 。（圖／翻攝自Channel 8）

▲警察在房內找到毒品。（圖／翻攝自Channel 8）

調查顯示，嫌疑人Duoying此前多次出入泰國，也會泰語，這次是在2月1日合法入境泰國，觀光簽證效期至2025年7月30日，據信目前還在泰國境內，移民局已把他列入監視名單，讓他無法離境。此外，Duoying過去就曾下單類似性質的服務，都約這次案發的飯店，且在這間飯店開通長期住宿會員。

泰國警方已經以過失行為致死罪名對Duoying採取行動，一旦罪名成立，依據刑法第291條，嫌疑人將面臨最高10年監禁和2萬泰銖罰款。

另一方面，艾拉達是第一次從事這類性質的工作，且她生前曾與家人聯繫要求協助支付住處租金，但家人沒有辦法負擔，推測經濟困難可能是她接客的原因，沒想到卻賠上性命。

▼警方到場時，嫌犯早已逃跑。（圖／翻攝自Khaosod）

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