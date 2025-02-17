歐洲通緝！荷蘭毒販假死逃亡　在墨西哥遭槍殺

▲荷蘭毒品販子埃本曾假死逃避追捕，已於上周遭人槍殺。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

歐洲通緝要犯、荷蘭毒品販子埃本（Marco Ebben）因走私400公斤古柯鹼被判刑7年，但他從未入獄，假死逃避追捕，一直住在墨西哥。不過官員透露，埃本13日在墨西哥城外遭槍殺。

CBS NEWS報導，32歲的埃本在2014年至2015年之間涉嫌從巴西走私毒品到荷蘭，夥同其他人走私400公斤古柯鹼，在2020年10月被判刑7年。為了逃避追捕，他於去年10月「西納羅亞」販毒集團（Sinaloa Cartel）2派系爭地盤期間，在古里亞坎市（Culiacan）假死，只有自稱是女友的人宣稱認出屍體，不過當局並未找到死亡證據。

埃本因多年參與國際販毒活動被歐洲刑警組織列入頭號通緝逃犯名單，據信他一直使用假身分住在墨西哥。

不過官員14日表示，埃本13日在距離墨西哥城約24公里處的Atizapan de Zaragoza中彈身亡。州檢察官辦公室一名官員透露，專家已經確認死者是埃本。

另據太陽報，埃本陳屍地點就在高檔住宅區停車場地上。儘管死亡相關細節未公布，但據信是命喪敵對幫派成員之手。