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女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店　中國金主連忙逃跑

▲▼ 女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店。（圖／翻攝自khaosod）

▲女模全身赤裸陳屍飯店，疑似遭逼吸食毒品。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國發生一起酒店命案，一名年輕女模全身赤裸陳屍在飯店客房內，然而跟他一同入住的中國籍男子至今下落不明。根據調查，男子以6000泰銖（約新台幣5818元）的價格要求女子提供性服務，過程中卻強迫女方吸毒，最終導致女子失去意識，待急救人員宣布女子死亡後，該名中國籍男子立刻逃跑，警方目前仍在追查他的下落。

根據khaosod報導，被害女子透過模特兒經紀公司接下了這份「工作」，以6000泰銖（約新台幣5818元）的報酬陪侍這名中國籍男子。然而根據網路上外流的聊天記錄，她在過程中被金主逼迫使用毒品，雖然她曾反抗，但卻被對方強迫吸食。

警方2月10日上午7時10分接獲報案稱，事發飯店有一名女子昏迷不醒，然而救護人員趕往現場時，女子已經確認死亡。飯店人員表示，有一名中國男子9日晚間11時16分和死者一同入住，但10日上午他發現女子失去意識，隨即通知飯店人員。然而在救護人員趕到現場，確認女子死亡後，男子當場離開飯店。

▲▼ 女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店。（圖／翻攝自khaosod）

▲警方到場時，嫌犯早已逃跑。（圖／翻攝自khaosod）

初步調查顯示，女子遺體被發現時全身赤裸，床上沒有任何打鬥痕跡，也未發現明顯外傷。目前遺體已送往泰國警察總醫院進行解剖，以確定確切死因。

根據監視器畫面與移民記錄，警方確認嫌疑人為37歲的中國籍男子Douying，他的觀光簽證效期至2025年7月30日。而監視器畫面也顯示，除了他本人以外，並沒有其他人進出房間。

目前，泰國移民局也已接獲通報，將協助追查Douying的下落。與此同時，有消息指出，死者所屬的模特兒經紀公司曾試圖以10萬泰銖（約新台幣9.6萬元）賠償家屬，希望私下和解，避免警方介入。此案仍在調查中，警方持續追蹤嫌犯的去向，以釐清案件真相。

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