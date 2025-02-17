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女模接客遭逼吸毒亡！裸身陳屍曼谷飯店　最後身影曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自泰媒）

▲監視器拍攝到女模艾拉達進入飯店，這也是她的最後身影。（圖／翻攝自Khaosod）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國21歲女模艾拉達（Airada）10日被發現裸身陳屍曼谷飯店客房，警方認定，死者遭客人強逼吸毒致死，中國籍嫌疑人Duoying正在逃亡。泰國法院已於16日正式簽發逮捕令，如今艾拉達生前進入飯店的監視器畫面曝光。

泰媒Khaosod、曼谷郵報等報導，艾拉達受雇於一間模特兒經紀公司，以6000泰銖（約新台幣5818元）的報酬陪侍中國籍男子Duoying，服務時間約4至5個小時。然而根據網路上外流的聊天紀錄，她在過程中被金主逼迫使用毒品，雖然她曾反抗，但卻被對方強迫吸食。

▲女模全身赤裸陳屍飯店，疑似遭逼吸食毒品。（圖／翻攝自Khaosod）

以下為事件發生時間軸
2月9日晚間11時16分：中國籍男子Duoying在飯店辦理入住
2月10日凌晨2時52分：有人看到艾拉達進入男子房間
2月10日清晨6時16分：男子獨自離開飯店房間，未見其他人進出

▲▼ 。（圖／翻攝自泰媒）

▲中國籍嫌疑人Duoying在9日抵達飯店。（圖／翻攝自sanook）

沒想到後來工作人員在客房發現失去生命跡象的艾拉達，隨即報警。已知艾拉達身上並無明顯受傷痕跡。

據信中國籍男子Duoying發現艾拉達失去意識之後通知飯店，但當救護人員趕到現場確認女子死亡後，男子當場離開。

▲警方到場時，嫌犯早已逃跑。（圖／翻攝自Khaosod）

報導指出，中國籍男子Duoying觀光簽證效期至2025年7月30日。針對此案，泰國移民局已接獲通報將協助追查Douying下落。泰國法院也已於16日正式簽發逮捕令，正積極追查此人行蹤。

死者的朋友表示，艾拉達先前從未吸毒或從事模特兒工作。家屬指出，曾接到模特兒經紀公司來電，宣稱中國客戶願意支付10萬泰銖支付葬禮費用，隨後把價格提高至20萬泰銖，以避免警方介入，但家屬並未接受。隨後更有自稱是警察的男子敦促家屬接受50萬泰銖的賠償金。

死者家屬在得知模特兒經紀公司疑似與警方有聯繫時，決定公開此案。目前中國籍男子Duoying仍逍遙法外，死者家屬尚未獲得任何賠償，已於2月13日借錢在曼谷Bueng Thong Lang Temple寺廟舉行簡單葬禮。

►女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店　中國金主連忙逃跑

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