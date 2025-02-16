泰緬詐騙集團沒解散！獲救男曝已轉移柬埔寨　有豬仔自願留下繼續騙

▲緬甸東部、位處泰緬邊境的妙瓦底，當地存在電信詐騙園區。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

泰國政府近期對泰緬邊境的詐騙集團展開大規模打擊行動，透過斷電、斷油、斷網等封鎖措施，試圖切斷詐騙集團的生存資源。然而，最新消息指出，部分詐騙園區並未真正解散，而是將願意跟隨的「豬仔」轉移到柬埔寨繼續運作，而不願離開的人則會被遺棄，在原地等待緬甸軍政府介入解救。

馬來西亞國際人道主義組織（MHO）公關總監辜負鈫告訴《星洲日報》，他與一名獲救男子聯繫後得知，詐騙集團「解散」前為「豬仔」提供了2個選擇：一是跟隨管理層前往柬埔寨，繼續從事詐騙活動，二是留在原地，等待緬甸軍方介入，再由軍方將受困者移交給泰國政府，以安排遣返國。

與辜負鈫聯繫的男子最後選擇留在原地，並已成功獲救，目前正在泰國等待辦理離境手續。據悉，相關詐騙集團在撤離時解散了超過280人。目前，有部分受困者已成功脫離詐騙園區，並被泰國當局集中安置，等待遣返。 MHO表示，他們將持續關注獲救者及仍受困者的情況，並提供必要的援助。

泰國政府自本月5日起，對緬甸妙瓦迪鎮的多個詐騙和人口販賣中心，包括水溝谷、KK園等地，實施大規模封鎖行動。隔日，泰國政府進一步升級措施，擴大封鎖範圍，全面切斷詐騙集團的能源及通訊，對詐騙活動造成重大打擊。然而，詐騙集團仍試圖轉移據點，展現跨國詐騙活動的複雜性及頑強性。