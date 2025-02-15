台積電接手Intel美國廠「可望獲1大優勢」　這關鍵卻超傷

▲彭博社報導，台積電可能接手經營英特爾美國廠。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

彭博社報導，台積電（TSMC）應川普政府官員要求，正在考慮取得英特爾（Intel）工廠的控股權。路透引述專家說法指出，為了實現這場交易，台積電可能藉此要求關稅豁免權，但也不得不做出重大讓步，向英特爾員工揭露一些機密技術與流程。

彭博社引述知情人士說法報導，川普團隊在最近與台積電高層的會議中，提出2間公司之間達成協議的想法，他們也願意接受，但尚不清楚，英特爾是否也抱持開放態度。談判仍處於初期階段，可能的合作結構也尚未敲定，但預期結果是台積電全面營運英特爾的美國晶片廠。

對此，金融規畫諮詢公司Running Point Capital首席投資官舒爾曼（Michael Ashley Schulman）認為，「台積電可能尋求一些關稅豁免，以利這場交易發生，讓設備與材料高效率流動。」

此外，路透社指出，這種交易將需要雙方都做出重大讓步。如果台積電接受這項安排，將不得不做出重大改變，為了營運英特爾工廠，甚至可能需要向英特爾員工揭露一些專有的技術與流程。至於英特爾也不得不承認一項事實，那就是其製造業務，將成為另一個完全不同的實體。

不過，一名白宮官員卻表示，川普政府支持外國企業在美國投資與建設，但「不太可能」支持外國企業經營英特爾（Intel）的美國晶片工廠。