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川普幣雪崩韭菜們哭了！傳中國人用1招爽賺數億　他身家1夜狂翻10倍

▲川普親自發行迷因幣TRUMP，短時間內市值突破百億美元。（圖／翻攝自Truth Social／Donald J. Trump）

▲川普的迷因幣「川普幣」推出後價格狂飆，卻讓中國投資者意外獲利。（圖／翻攝自Truth Social／Donald J. Trump）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普上任前，於當地1月17日晚間推出自己的迷因幣「川普幣」（$TRUMP），吸引大量投機資金湧入，價格一夜間就飆升超過300%，總市值也在他就職前一晚衝上145億美元（約新台幣4740億元）高峰。

然而，由於川普未在其就職典禮中就加密貨幣發表任何具體政策聲明，因此川普幣的價格在達到2462美元（約新台幣8萬元）高點後就一路下滑，截至2月17日，其市值僅剩624美元（約新台幣2萬元）。

美國區塊鏈分析公司Chainalysis估計，至少50名大戶因此獲利超過1000萬美元（約新台幣3.27億元），卻約有20萬個小額加密錢包在交易所因此而虧損。儘管如此，中國新浪財經卻指出，這波炒幣熱潮意外地讓中國投資者成為了最大的獲利群體，有消息指出，目前中國投資者的獲利已累積超過2億美元（約新台幣65億元）。

▲▼川普抵達佛州，要在棕櫚灘海湖莊園與共和黨參議員共進晚餐。（圖／路透）

▲川普靠著川普幣身價暴漲10倍以上，成為這波炒幣熱潮的最大贏家。（圖／路透）

報導分析，川普幣發行的時間正值美東夜間，多數美國投資者未能在第一時間抓住這難得的交易機會，不過中國當時剛好是北京時間18日上午10時，因此中國的炒幣玩家透過時間差優勢，在川普宣布發行川普幣後迅速投入資金搶購，導致川普幣價格狂飆，直到美國投資者反應過來想要進場時，只能以更高價格接手，而中國投資者則成功獲利離場。

儘管川普幣一度在投資市場中掀起熱潮，但專家認為，作為迷因幣，其價值並無技術基礎或創新支撐，主要依賴市場投機與社群熱度，因此價格極為波動，獲利與虧損往往瞬息萬變。川普幣官網也明確表示，這一貨幣不應被視為正式投資標的，提醒市場參與者謹慎交易，以免遭受重大虧損。

然而，在這波投資熱潮中真正獲利的最大贏家仍是川普本人，因為市場流通的川普幣中，有80%由川普集團旗下的CIC Digital LLC及Fight Fight Fight LLC持有，這意味著大量交易收益將流入川普集團，讓川普的身家暴增681.6億美元（約新台幣2.2兆元），比發幣前增長了10倍以上。與此同時，美國第一夫人梅蘭妮亞也趁勢推出「梅蘭妮亞幣」（$MELANIA），試圖延續這波虛擬貨幣熱潮。

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