新加坡機場太狂！過境可使用泳池　免入住就能用

▲樟宜機場現有4個航廈，第5航廈預計會在2030年開放。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡樟宜機場曾12度獲英國航空服務調查機構Skytrax評為全球最佳機場，除了有蝴蝶園、世界最高室內瀑布「雨漩渦」，還有全世界唯一設有戶外游泳池的過境旅館新加坡遨途（Aerotel Singapore）。

太陽報報導，新加坡遨途是一間三星級飯店，位在第一航廈過境區域內，設有戶外游泳池、熱水浴池以及池畔酒吧，也有健身房、餐廳等，任何轉機旅客都可來這裡，只要通過安檢就能抵達。

過境旅客不需要入住也能使用游泳池，可在購買一日票之後入內，不限次數。許多遊客在網路留下不錯的評價，「我在樟宜機場轉機停留8小時，決定在游泳池度過這一天，事實證明這是有史以來最棒的轉機」、「我們的轉機時間是12小時，就在旅館雙床房待6小時，是個正確的決定」、「賣點在戶外泳池，這在機場飯店中很少見」。

樟宜機場現有4個航廈，第5航廈預計會在2030年開放，屆時將把銜接航點從現有的150個增至200個。

針對樟宜機場，旅遊作家Qin Xie表示，4個航廈均有可免費進入的區域。第一航廈3樓設有觀景區，旅客可在此眺望登機口的飛機。第二航廈3樓有免費電影院，24小時全天候放映電影，也設有遊戲區，免費提供Xbox、Playstation等供玩樂。第三航廈1樓有全世界最高的機場溜滑梯，可以滑到地下2樓。第四航廈主要是文化遺產區，《娘惹之戀》（Peranakan Love Story）展現1930年代新加坡的風貌。