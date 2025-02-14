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社會 社會焦點 保障人權

網路遊戲實況主變「王教授」　賣原料還提供售後服務教製毒

記者邱中岳／台北報導

刑事局第三大隊在日前接獲線報，有人在網路上自稱「王教授」，合法買入原料製作出四級毒品苯基丙酮，再透過加工製成2級毒品安非他命，最後將原料賣給製毒工廠加工，如果製毒工廠人員不熟悉，還會透過網路教學製作毒品，日前發動偵查，將王姓男子查緝到案。

警方調查，34歲的王姓男子，平時住在嘉義一帶，是1名網路遊戲實況直播主，但是卻還有另外一個身分，就是「王教授」，專門從購物網站買入化學原料，製作出四級毒品苯基丙酮，再透過加工變成2級毒品安非他命。

▲▼遊戲實況主變「王教授」，賣化學原料教人加工成毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲遊戲實況主變「王教授」，賣化學原料教人加工成毒品，廁所藏放大批化學原料。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，王教授的製毒手法並非使用一般麻黃素提煉，而是更好的取得合法的化學原料，並將化學原料賣給製毒工廠，並且透過網路教學如何將合法原料製作成毒品安非他命，許多製毒師上門學習技術並購買原料。

警方追查，王教授為了取信於購買化學原料的製毒工廠，所以先製作出毒品安非他命取信想買原料的製毒師，等對方購買之後，如果在製作方面遇到問題、瓶頸，還有售後服務，透過網路教學解決問題。

▲▼遊戲實況主變「王教授」，賣化學原料教人加工成毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲「王教授」進口化學原料，透過網路轉賣給製毒工廠，如果製毒遇到瓶頸還會線上教學。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在日前將王教授查緝到案，並在嘉義查獲製毒工廠，查扣二級400公克毒品甲基安非他命(P2P製毒工廠成品)、133克四級毒品苯基丙酮(即P2P，二級毒品安非他命之先驅原料)、大量化學原料及製毒工具。

警方訊後依照毒品罪嫌將王移送嘉義地檢署偵辦，另外，也將持續追查王教授所販賣毒品製作化學原料的下游，避免更多人受毒品危害。

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