攻頂活火山！他挑戰5000多公尺「極限騎行」　失控摔車亡　

▲大衛經常在社群媒體上分享極限運動、自然探險的經歷。（圖／翻攝IG@davivax_）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥極限運動家大衛（David Ernesto Villarreal Pérez）挑戰活火山「奧里薩巴山」（Pico de Orizaba），在成功攻頂之後，再騎自行車下山，未料途經崎嶇路段時，不慎失控摔車、重創頭部，最終不幸身亡。

每日郵報等外媒報導，「奧里薩巴山」海拔5636公尺，不僅是墨西哥最高峰，也是北美洲第三高峰。大衛與另一名友人挑戰這趟火山騎行之旅，12日中午時分，他們下山途經名為「石棺」（El Sarcófago）的崎嶇路段時，卻不幸發生意外。

大衛摔車、撞到頭部之外，很快失去意識，但仍有生命跡象。儘管友人盡速通報，但緊急單位耗時長達7小時，才終於抵達事故地點，而傷患也在下山途中的晚間8時宣告不治。

#QEPD

El youtuber de Monterrey, David Ernesto Villarreal Pérez, de 27 años, quien realizaba alpinismo y ciclismo extremo y subía videos en redes, murió ayer al bajar en bicicleta del Pico de Orizaba, en Puebla, donde sufrió una caída, dijeron autoridades.

????️N13 pic.twitter.com/PaMfRQEFjd — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) February 14, 2025

初步報告指出，27歲的大衛死於失血過多與身上多處骨折。對此，普埃布拉州（Puebla）政府發言人表示，「事故發生地區地形崎嶇、很難抵達，加上該海拔極具挑戰性的天氣條件，幾乎不可能使用直升機，上山和下山都必須仰賴步行。」

大衛來自墨西哥東北部的新雷昂州（Nuevo León），經常在社群媒體上，跟粉絲分享冒險故事。他被當地媒體形容為「一名年輕的極限自行車手與一名登山家，畢生致力於挑戰大自然的極限」，曾經為了攀登不同山岳環遊南美洲，2020年因為在「奧里薩巴山」住了1個月而登上媒體版面。