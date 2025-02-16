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日本再迎寒流！日本海側大雪　東京大阪低溫零度

▲▼ 日本2月初降大雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本2月初降大雪。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京16日綜合外電報導

日本明天將再度迎接強烈寒流來襲，除靠日本海側地區可能降下較往年數倍雪量的大雪外，預測放晴的東京及大阪，最低溫也僅剩攝氏零度到1度。這波寒流影響時間恐長達近一週。

日本民間氣象公司Weather Map指出，這波寒流可能在時強時弱的情況下持續滯留到2月23日左右，為山陰地方到東北地方的靠日本海側地區，帶來較往年同期約2倍到3倍以上雪量的大雪。

根據預測，北陸地方山區從明天上午起易出現強降雪；山陰地方以北的日本海側地區也將從下午後持續降雪。

目前預想到2月19日上午止的48小時降雪量，北陸地方、東北地方南部、長野縣及群馬縣北部山區等地可能達1公尺以上。

這波寒流侵襲的首次高峰可能在2月20日到21日趨緩，第2次高峰可能出現在22日到23日。

日本氣象廳表示，2月19日到23日左右的約5天降雪量，靠日本海側的山陰地方及近畿地方可能達往年約3倍；至於北陸地方、靠日本海側的東北地方、岐阜縣山區、長野縣北部及群馬縣北部，也可能達往年逾2倍以上。

▲▼ 日本2月初降大雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本氣象協會也指出，明天強烈寒流將來襲，靠日本海側為主地區將降下大雪。（圖／達志影像／美聯社）

日本氣象協會也指出，明天強烈寒流將來襲，靠日本海側為主地區將降下大雪，部分地區甚至可能出現暴風雪。由於各地將颳起寒風，天氣即使放晴也相當寒冷。

根據預測，札幌與新潟未來一週都會下雪；東京明天最低溫還有攝氏7度，但到2月18日降到只剩1度，甚至19日到20日最低溫都只有零度，這種最低溫在零度到1度的情況，將一直持續到2月23日。

至於大阪與福岡同受影響，2月18日到23日間最高溫都是個位數，最低溫也在零度到2度左右。不論是東日本還是西日本地方，接下來一週將面臨宛如嚴冬的寒冷天氣。

目前預測日本各地將從2月25日起逐漸回暖放晴，東京市區到2月28日的最高溫將來到18度，堪比4月上旬溫暖天氣。（譯者：黃名璽）

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